CIUDAD MCY.- Con la alegría y el fervor revolucionario el Huracán Bolivariano se hizo sentir en El Consejo, Municipio José Rafael Revenga, durante una multitudinaria caminata junto al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional y secretario general del partido político Podemos, Didalco Bolívar Graterol, quien junto al pueblo recorrió el sector García Espino y la Avenida Bolívar de El Consejo.

Dicha caminata tuvo la firme intención de motivar el voto este próximo 21 de noviembre, a favor de los candidatos de la Patria y la Revolución, como lo son la doctora Karina Carpio a la Gobernación de Aragua, Daniel Perdomo a la reelección a la Alcaldía de Revenga. Así como a los distintos candidatos al Consejo Legislativo Bolivariano del estado Aragua (Cleba) y a las distintas cámaras municipales.

En esta nutrida caminata estuvieron presentes las mujeres, cultores, deportistas, líderes de calle, jefes de UBCh, RAAS, jóvenes y organizaciones sociales, quienes con alegría y color recorrieron las calles de la comunidad García Espino y la Avenida Bolívar de El Consejo, convirtiendo a Revenga en el epicentro de la Revolución en el estado Aragua.

Durante la caminata, el secretario general de Podemos, a nivel nacional, Didalco Bolívar, recibió diferentes muestras de aprecio y reconocimiento a la gestión que él como gobernador tuvo en Aragua y especialmente en Revenga. Por lo que manifestó sentirse complacido y lleno de energía para estar al lado de la próxima gobernadora, Karina Carpio, durante el desarrollo de su gestión gubernamental.

Esta caminata tuvo como punto de llegada la Plaza Francisco de Miranda, de El Consejo, desde donde el dirigente y líder político, Didalco Bolívar ofreció sus palabras al pueblo en general, señalando que Revenga es baluarte de la Revolución en Aragua. “La fuerza laboral de los trabajadores y la esperanza de los futuros profesionales, son los que siempre me han inspirado para ocupar las responsabilidades que he tenido en este estado. Y déjenme decirle a los políticos que no pasaron por aquí, político que no pasa por aquí no llega ni a prefecto, porque Revenga es uno de los municipios vanguardia de la Revolución Bolivariana”, sentenció.

De igual manera, pidió todo el apoyo a los candidatos de la Revolución, Karina Carpio y Daniel Perdomo, este próximo 21 de noviembre, durante las elecciones a la Gobernación y la Alcaldía, respectivamente. “Este domingo que viene todos debemos salir a votar por los candidatos de Chávez, como lo son Karina Carpio y Daniel Perdomo, a la Gobernación y a la Alcaldía; así como por los diputados al Consejo Legislativo y a la Cámara Municipal. No importa si usted quiere votar por el PSUV o en las tarjetas de los partidos aliados del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, donde estamos nosotros con la tarjeta de Podemos” recalcó Didalco.

Concluyó con la presentación de los distintos candidatos y candidatas a la Cámara Municipal de Revenga, así como manifestó que a partir del 21 de noviembre estará en Aragua, acompañando a la doctora Karina Carpio y al alcalde Daniel Perdomo en sus respectivas gestiones gubernamentales. “Porque aquí no se trata de que este es de un partido o de otro, aquí se trata de que entre todos debemos y podemos apoyar a que Aragua y Revenga, vuelvan a tener ese reimpulso en lo productivo, comercial y social” puntualizó.

DECLINACIÓN A FAVOR DE LA UNIDAD DE LOS REVOLUCIONARIOS

Finalmente, en este acto se hizo presente el candidato a la Alcaldía de Revenga, por el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Luis González, quien aprovechó para hacer pública su declinación de su candidatura a favor de los candidatos de la Patria. “En estos momentos declino mi candidatura en pro de contribuir en la unidad de los revolucionarios, para apoyar a los candidatos de la Revolución y a favor del pueblo de Revenga. Esto ante las pretensiones imperiales el llamado es la unidad y el llamado es la patria, para tener patria y hombres libres”, subrayó.

Información PRENSA PSUV REVENGA