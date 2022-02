CIUDAD MCY.- La Asamblea Nacional (AN) aprobó, por mayoría calificada, el Proyecto de Acuerdo en Conmemoración del Trigésimo Aniversario de la Rebelión de la Juventud Patriota Militar Bolivariana del 4 de febrero de 1992 y día de la Dignidad Nacional.

En su intervención ante el parlamento, el diputado por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), José Gregorio Vielma Mora, reseñó que el 4-F, fue una manifestación pedida por el pueblo, que ya no soportaba más las injusticias y agravios irreparables cometidos por los gobiernos adeco- copeyanos de la Cuarta República, que usaban las torturas, desapariciones y muertes como política de Estado.

“Pero, ¿qué hicimos ese día? Entregarnos con fuego patriótico a dar libertad a Venezuela, porque Venezuela estaba bajo el asecho neoliberal. Venezuela estaba a punto de ser entregada a un paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Venezuela iba a perder sus servicios públicos. Estábamos a merced del imperio gringo en el Fuerte Tiuna, en todas las unidades militares”, refirió Vielma Mora.

Además, afirmó que tras los acontecimientos que trazaron un nuevo curso en la historia de la nación, los que vivieron la revolución del 4 de febrero, están ahora, 30 años después dispuestos a seguir ofrendando sus vidas a la defensa y soberanía de la Patria.

Por su parte, el parlamentario del bloque de la Patria, Diosdado Cabello, reflexionó que de no haber sido por ese alzamiento, hoy en Venezuela no existiría paz y que la historia no debe alterarse.

“Hoy, reivindicar este hecho, es decir que estamos en paz en este país a pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la derecha. No pueden cambiarse la historia, fue una rebelión militar popular contra el neoliberalismo, contra el gobierno del Pacto de Punto Fijo y contra el Imperialismo Norteamericano”, destacó.

Por último, Cabello llamó la atención a los parlamentarios de la oposición y les espetó que ellos no estarían en los cargos que hoy ocupan de no haber sido por el 4 de febrero, encabezado por el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez.

