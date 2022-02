***El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, reiteró el apoyo del organismo multilateral a la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz cuya tercera edición continúa hoy aquí.

CIUDAD MCY.- Durante la inauguración ayer del encuentro en el cual las colombianas analizan el bajo nivel de avance de la implementación del Acuerdo de La Habana y buscan propuestas para su aplicación efectiva, Ruiz Massieu, Representante Especial del secretario general de la ONU, destacó la importancia de las mujeres en la construcción del proceso de Paz.

Asimismo, resaltó que una de las razones fundamentales para que el Acuerdo de Paz, alcanzado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el gobierno de Juan Manuel Santos, en representación del Estado, siga siendo implementado es gracias al compromiso constante de las mujeres.

El funcionario de la ONU celebró las provisiones de género al Acuerdo, así como los avances, aunque limitados, de estos años.

«Expresamos día con día, en las discusiones que tenemos con ustedes, con las plataformas, con las mujeres en los territorios, con las lideresas y defensoras de los territorios, con las excombatientes una serie de preocupaciones compartidas respecto a temas como seguridad, empoderamiento, cómo permitir que esos liderazgos florezcan»”, enfatizó.

Además, cómo explotar todo ese potencial para llegar a la implementación integral del Acuerdo de Paz, añadió.

Recalcó que es necesario pasar a la siguiente etapa, a la acción, y conseguir ese resultado y se vean plasmadas todas las aspiraciones de las mujeres y la sociedad colombiana en su conjunto, en relación con la paz.

Señaló que el tema de seguridad de las mujeres lideresas en el Putumayo, el Cauca, el Chocó le preocupa y ocupa a la Misión de la ONU.

«Naciones Unidas, la Misión en particular, seguirá acompañando y sigue muy comprometida con esta agenda de seguridad, igualdad de género, y celebramos en ese sentido, el lema de esta tercera Cumbre: El Movimiento para que avance la paz», subrayó.

Resaltó que hay dos oportunidades muy importantes y la primera es no renunciar, no claudicar, y en lo que queda de este gobierno seguir avanzando en todo aquello que no se ha podido consolidar y en todo lo que se necesita progresar para las aspiraciones de implementación del Acuerdo.

Manifestó que seguirá el diálogo con las posibles futuras autoridades que surjan de las elecciones legislativas y presidenciales a las cuales, Naciones Unidas las acompañará a visibilizar esta agenda de paz y seguridad e igualdad de género.

Informacion Prensa Latina.