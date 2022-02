***La atleta de 17 años dejó una marca de 36,51 metros para quedarse en lo más alto del podio

Ciudad MCY.-

La atleta Valeria Celis se alzó con la presea dorada de los XX Juegos Deportivos Nacionales 2022, en la especialidad de lanzamiento de Disco, agregando al estado Aragua otra presea dorada. En la segunda posición estuvo Naett Sánchez, de Distrito Capital, quien obtuvo medalla de plata y cerró el podio Yaini Cadenas, del estado Mérida, alzándose con la medalla de bronce.

La joven de 17 años de edad impuso un registro de 36,51 metros en el lanzamiento de Disco para subirse al podio, registro que premió una larga preparación realizada por ella para dejar en alto los colores aurirrojos.

En referencia a la prueba, Celis comentó que se preparó para la misma, tanto física como mentalmente, visualizando su triunfo, hasta conseguir el lanzamiento dorado, además acotó que los jueces fueron muy amables con los participantes.

“En este lanzamiento me inspiré en Dios, a quien le pedí que me diera la fuerza y que yo tenía el deber con Aragua, no iba a dejar que me quitaran esa medalla de oro otra vez, como pasó en campeonatos anteriores”, expresó Celis.

Valeria practica Atletismo desde los ocho años de edad, dedicándose a los lanzamientos de bala y disco desde hace cuatro años. Dentro de sus aspiraciones se encuentra seguir practicando en otras modalidades, como lo es el lanzamiento de jabalina.

Para finalizar, comentó que su deportista favorita es Yulimar Rojas y desea continuar sus estudios universitarios de fisioterapia, graduarse y hacer carrera en el deporte, como atleta y parte de una futura selección nacional.

Prensa IRDA