**Diputados, legisladores, alcaldes, secretarios y el buró político del estado Aragua formaron parte de las personalidades que asistieron al acto.

CIUDAD MCY.- La gobernadora del estado bolivariano de Aragua, Dra. Karina Carpio presentó ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba) su informe de gestión del año 2021 en una sesión especial llevada a cabo este lunes en la sede del parlamento aragüeño.

En el evento protocolar estuvieron presentes el presidente del Cleba, José Arias, diputados de la Asamblea Nacional (AN), legisladores de la entidad, alcaldes, secretarios del ejecutivo regional y representantes de los cuerpos de Seguridad Ciudadana. Además, se contó con la participación del equipo político regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), del Poder Popular y de la orquesta sinfónica de Aragua.

La primera mandataria regional, durante su discurso destacó que ha sido poco el tiempo para ejecutar las acciones que se tienen planteadas para la entidad. «Pocos los días, pero de trabajo arduo y sensible, lleno de esperanza ante un pueblo que se ha cargado de sabiduría y ha sabido resistir, la hora correcta son los principios y valores, de un gobierno lleno de sensibilidad» destacó la gobernadora al inicio de su intervención.

Por otra parte, subrayó que durante estos primeros 100 días de gestión, parte de las acciones que se han desarrollado han estado enfocadas en el área de la salud, dónde en concordancia con los alcaldes, se han realizado jornadas de atención en las distintas comunidades. Cabe destacar, que para la fecha se han desplegado 80 mil 912 atenciones, en las que se han colocado más de mil 500 dosis de inmunización entre adultos y niños. «Aún hay obras por culminar, son muy pocos días, pero seguimos trabajando para lograrlo» añadió la gobernadora.

De la misma manera, Carpio expresó que desde el gobierno del estado Aragua se impulsa la distribución de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), entregando desde finales del año 2021 una cantidad de 344 mil 995 combos Clap y recibiendo de manera directa por parte del Ministerio de Alimentación unos 455 mil 405 combos de carbohidratos a la empresa de Mercal y Alimentos Aragua Socialista (Alas), siendo estos asignados a la atención de las Bases de Misiones y a las Ferias del Campo Soberano.

Por otro lado, la jefa de despacho subrayó que otras de las acciones que ejecuta cómo parte de su plan de gobierno es la restauración de la vialidad del estado con la colocación de más de 2 mil toneladas de asfalto en las principales avenidas de la entidad y en la Autopista Regional del Centro (ARC). De igual forma, se logró la recuperación de 19 unidades de Transaragua, para la apertura oportuna de nuevas rutas, como lo son las de la Colonia Tovar, Tejerías, Cagua y Caracas.

Por último, felicitó a los atletas participantes en los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2022 que culminaron el pasado domingo y en los que la delegación de Aragua logró sumar 33 medallas, siendo ellas 14 de oro, 7 de plata, y 11 de bronce.

«La economía se va a reactivar, yo creo en la Revolución, no es fácil, pero desde nuestros espacios debemos demostrar que estamos ocupando un espacio y que todos puedan ver qué estamos llenos de sentimientos de patria, la Revolución no es un color de partido» dijo la gobernadora de Aragua, Karina Carpio, quien además invitó a los alcaldes y a los legisladores del estado a seguir en el trabajo, ya que la rendición de cuenta no es solo de Karina Carpio, sino también de todos los involucrados en cargos gubernamentales.

Por su parte, el presidente del Cleba, José Arias, destacó el informe que hizo entrega la mandataria regional ante el Consejo Legislativo como un informe lleno de amor y esperanza, para seguir resistiendo y revolucionando estos 4 años de gestión. «Hoy observamos en lo espiritual, seguir resistiendo y renacer, desde este parlamento acompañaremos está gestión» finalizó Arias.

ELIMAR PÉREZ