CIUDAD MCY.- La agencia de noticias estadounidense, Associated Press (AP) reveló que pruebas que presentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el vicepresidente Sectorial de Economía, Tareck El Aissami son falsas.

Se pudo conocer que el corresponsal de la agencia, Joshua Goodman, a través de sus redes sociales, se cuestionó si «se ha visto alguna vez un ‘memorando probatorio’ que usa Estados Unidos para sancionar a alguien. La mitad de lo que no está redactado consiste en recortes de noticias, registros de código abierto para respaldar la afirmación para acusar a Tareck El Aissami».

También indicó que el Departamento del Tesoro usó «recortes de periódicos» para acusar al empresario venezolano Samark José López.

En febrero del año 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a López y a El Aissami, como «narcotraficantes especialmente designados». Sin pruebas, este ente acusó a Samark de haber facilitado, en nombre de El Aissami, apoyo financiero y asistencia material a actividades del narcotráfico internacional

Ever see an «evidentiary memo» the US uses to sanction someone?

A 33-page one about Samark Lopez was filed as part of the Venezuelan’s lawsuit against @USTreasury.

Half that isn’t redacted consists of news clippings, open source records to back claim he fronts for @TareckPSUV pic.twitter.com/HPZJkdut0u

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 23, 2022