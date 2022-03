CIUDAD MCY.- La fiesta del fútbol retumbó en las instalaciones del Estadio Hermanos Ghersi Páez de Maracay, en un emocionante encuentro que le dio los primeros puntos al conjunto aurirrojo con resultado de 1-0, con gol en el último minuto de Ángel Chourio en la jornada 2 de la Liga Futve.

El Aragua FC amenazó en diferentes ocasiones durante el primer tiempo, haciendo vibrar las tribunas en el minuto 44’, cuando intentaron cobrar un tiro libre por el costado izquierdo en las piernas de Homero Calderón, el cual fue detenido por el arquero rival.

Para el segundo tiempo los aurirrojos se mostraron superiores con el balón, pero corrieron sin suerte alguna tras recibir la anulación de un gol pateado por Rodrigo Febres en el 44’, consecuencia de una falta previa en el medio campo de acuerdo con el árbitro principal, que detuvo el encuentro por varios minutos.

Los aragüeños se armaron de valor en el último minuto, con un enorme golazo de Ángel Chourio que encendió de emoción las gradas, porque se transformó en la anotación de la victoria para los aurirrojos, que consiguieron sumar los primeros tres puntos de la Liga Futve.

Esta, es la segunda ocasión en la que el club de Aragua se acredita la victoria ante Hermanos Colmenares, luego de vencerlos con el mismo marcador el 27 de noviembre del 2021, precisamente en Maracay.

«Logramos los objetivos»

El protagonista del juego, Ángel Chourio, se mostró emocionado de haber conseguido el objetivo que era darle el triunfo a su equipo, y aseguró que el Aragua FC se merecía la victoria.

«La anulación del gol nos puso nerviosos, pero el profe hizo los ajustes y cambios necesarios para levantar al equipo, y conseguimos hacer el trabajo. Solo puedo darle gracias a Dios, y estoy seguro de que este será el año del Aragua FC», manifestó el experimentado jugador.

Por su parte el DT, Edson Rodríguez señaló que su equipo no merecía empatar, por lo que para él la victoria es un objetivo cumplido. «Cuando el equipo juega bien lo digo, y cuando no también, y la verdad no merecíamos empatar. Porque nos preparamos y jugamos incluso superiores que el visitante», agregó.

Rodríguez también aseguró que desde ya se encuentran preparando el partido del próximo jueves 10, cuando se enfrentarán a Puerto Cabello en Carabobo a la 7:15 de la noche.

JHOSMARI BLANCO