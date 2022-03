CIUDAD MCY.- Con la firme intención de seguir fortaleciendo cada una de sus líneas, el Aragua Fútbol Club, dirigido por el profesor Edson Rodríguez, incorpora a su plantilla al lateral izquierdo Ebby Pérez. Con esta nueva alta, el elenco con sede en Maracay aumenta su cantidad y calidad de elementos línea por línea y posición por posición.

Pérez, con pasado en equipos como La Guaira, Estudiantes de Caracas y Táchira, habló de lo que representa esta oportunidad de estar este año 2022 con el conjunto aurirrojo, “Primero que nada agradecer a Dios por esta oportunidad de estar con el Aragua, es un equipo al que he venido siguiendo desde hace tiempo. Este es un conjunto que posee una muy buena idea de juego y eso siempre me ha llamado la atención. Creo que tenemos un gran equipo, considero que línea a línea tenemos jugadores del mejor nivel y eso es algo que se ha demostrado en los partidos, a pesar de que los resultados no se han dado”, acotó.

El lateral también hizo mención del entusiasmo que le genera volver a ser parte de un equipo dirigido por Edson Rodríguez, técnico que lo dirigió en Estudiantes de Caracas. Pérez resaltó que la manera de dirigir de Rodríguez, es una que genera confianza en los jugadores y que esto permite un mejor desempeño dentro del rectángulo de juego.

De igual manera, explicó qué viene a aportar para este Aragua Fútbol Club que busca regresar a un torneo internacional en esta temporada 2022 de la Liga FUTVE. “Como mencioné, creo que línea a línea el equipo cuenta con muchas opciones en cuanto a jugadores, sin embargo, cada uno tiene cualidades diferentes. Yo me caracterizo por ser un lateral que va mucho al ataque, pero que ataca bien. Eso vengo a aportar al equipo, sumar a mis compañeros, abastecer a los atacantes y así poder conseguir los objetivos que se han trazado desde el inicio. Mi intención es llevar al Aragua a lo más alto, a pelear en puestos de arriba, siempre apuntando al campeonato y a meternos en torneo internacional”, sentenció.

El de Puerto Ordaz está listo para sumar su experiencia y calidad a un conjunto aurirrojo que luce muy sólido en cada línea del campo y que posición por posición cuenta con hasta 3 variantes. Solo queda esperar el debut de Ebby Pérez dentro del Aragua y comenzar a disfrutar de las fortalezas del juego del lateral.

Prensa Aragua FC