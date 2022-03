** La gobernadora del estado Aragua indicó que aún tienen mucho camino por recorrer en una gestión de gobierno que suma cien días de trabajo incansable para la dignificación del pueblo

** Por otro lado, hizo énfasis en toda la labor que se ha desarrollado en materia de salud, así como también la preparación del operativo Semana Santa en el que los temporadistas contarán con total respaldo del Gobierno Bolivariano de Aragua

CIUDAD MCY.- Con la alegría, el compromiso y el profesionalismo que caracteriza a los trabajadores de Ciudad MCY, este viernes, fue estrenado el espacio televisivo y radial Ciudad MCY al Día, programa conducido por nuestros compañeros de labores Anaís Rondón, Guillermo Villegas y Jhosmari Blanco.

Y como no podía ser de otra manera, la primera edición del programa, que se transmitirá cada viernes a la 1:00 pm a través de las señales de Telearagua y Aragüeña 99.5 FM, contó con la presencia de la gobernadora del estado Aragua, Dra. Karina Carpio, quien durante el programa tuvo palabras de elogio para todo el equipo de esta casa editora por el esfuerzo que realiza día a día para llevar información de calidad al pueblo aragüeño.

“Estar aquí es un comienzo, felicidades a todo el equipo; este trabajo es un gran reto y es una pequeña parte de todo lo que nos resta por hacer”, enfatizó.

Durante su intervención en el novedoso espacio televisivo y radial, la gobernadora Karina Carpio habló sobre lo que han sido sus primeros cien días de gestión, en los cuales el Gobierno Bolivariano de Aragua ha logrado atender las necesidades de los aragüeños en diversos sectores.

En primer término, hizo referencia a los trabajos de rehabilitación que se están realizando en la Casa de Abrigo Madre María de San José, ubicada en el sector El Milagro de Maracay, donde el Gobierno regional ha realizado una labor profunda para la recuperación de espacios y así brindar un recinto digno a todas las adolescentes que por diversas causas están en el lugar.

“Este es uno de los retos que me propuse desde la campaña electoral, humanizar este espacio en el que muchas niñas, que por no tener sus padres o por otras razones necesitan un lugar de abrigo para su resguardo y ser parte de la sociedad”, detalló.

De la misma manera, Carpio resaltó que esta es una pequeña parte de lo que ha sido su gestión, en la que de la mano de un equipo comprometido con el estado Aragua se ha logrado dar solución a distintas necesidades.

“Hemos trabajado en el asfaltado de calles, avenidas y carreteras, siendo los más importantes los trabajos que se han realizado en la Autopista Regional del Centro y la carretera El Limón-Ocumare de la Costa. De la misma forma, hemos trabajado de forma conjunta con los alcaldes y Corpoelec en la rehabilitación del alumbrado público, hemos instalado bombas para garantizar el agua potable por tuberías a la población, así como también hemos realizado muchas Ferias del Campo Soberano para atender el derecho a la alimentación del pueblo”, destacó.

A su vez, Carpio subrayó que desde el Gobierno Bolivariano de Aragua se ha realizado la recuperación de viviendas en varios puntos en la entidad, todo ello con el fin de dignificar a la familia aragüeña. “Comenzamos con la casa de Steven, que vive con su abuelo en La Carrizalera; es una de tantas historias que estamos cambiando en el estado”, resaltó.

Cabe agregar que la primera mandataria regional indicó que se realizaron labores importantes de restauración en la Casa de la Cultura de Maracay, específicamente en la sede del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, lugar de formación artística de niños y jóvenes del estado.

“Menos mal que yo soy una gobernadora mujer y cuando una es mujer se le permiten muchas cosas, porque yo de verdad lloré cuando vi a esos niños tocando; si hubiese sido un hombre de verdad no sé qué hubiese sentido”, bromeó la gobernadora.

CUIDADO DE LA FAUNA Y LA FLORA

En otro orden de ideas, la gobernadora del estado Aragua hizo un llamado a todos los aragüeños al cuidado de la fauna y la flora de la región, en especial la ubicada en el Parque Nacional Henry Pittier, lugar en el que durante la última semana más de 30 hectáreas fueron arrasadas por el fuego.

“Verlo desde lejos lo que está ocurriendo es una cosa, pero verlo desde arriba, desde un helicóptero es otra”, afirmó la gobernadora, al tiempo que aseguraba que según investigaciones que se han realizado por parte de los organismos competentes el incendio fue ocasionado por una basura que alguien dejó en el parque y provocó la devastación ya señalada.

En este sentido, Carpio tuvo palabras de felicitación para todo el equipo del Cuerpo de Bomberos Forestales del estado, que trabajó de forma incansable para contener las llamas “arriesgando su vida para apagar el fuego de forma manual”.

SALUD EN VANGUARDIA

Por otro lado, en el sector salud, la gobernadora Karina Carpio aseguró que el Gobierno Bolivariano de Aragua está a punto de recuperar diez quirófanos del Hospital Los Samanes, así como también otros espacios del Hospital Central de Maracay, recinto donde se logró la climatización en el área de emergencia, tanto de adultos como pediátrica, además de la limpieza, desmalezado y mantenimiento general del principal centro asistencial de la capital aragüeña. “Se me escapan algunas cosas, pero hemos hecho un trabajo bien articulado gracias a la mística de trabajo de los médicos”, aseguró.

Por otro lado, la primera mandataria regional dijo que en un trabajo conjunto con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se va a realizar la rehabilitación de los hospitales dependientes de esta institución del Estado.

En el mismo orden de ideas, Carpio hizo referencia a la rehabilitación de los dos quirófanos en el Instituto de Senología del estado Aragua (Isena), la que calificó como una recuperación exitosa debido a todo el trabajo que se tuvo que realizar para lograr la operatividad de estos espacios.

“Fue un proceso bastante rápido, tenemos allí a una mujer como Karelys Lugo que es una mujer comprometida, revolucionaria y que ayuda a sus mujeres”, mencionó.

De la misma manera, fue enfática al señalar que en el Isena las mujeres que lo visitan no sólo reciben un servicio, sino que en el lugar se realizan “actos de humanidad, porque algunas mujeres pueden perder un seno, pero recuperar su sensibilidad”.

Asimismo, mencionó que en unos 15 días serán inaugurados los trabajos que se están realizando en el Ambulatorio de San Casimiro, centro asistencial en el que será instalada una sala de parto con el fin de descongestionar el Hospital Central de Maracay. A este mismo espacio también se llevará un mamógrafo para el despistaje de cáncer de mama y serán instalados otros servicios para brindar asistencia médica a la población.

“Hay un Gobierno regional, hay organismos del estado y hay una red hospitalaria que están al servicio del pueblo”, acotó.

CON AROMA DE MUJER

Durante su intervención en el programa Ciudad MCY al Día, Carpio expresó que no calibraba la cantidad de amor que le han demostrado los aragüeños desde que fue electa como primera mandataria regional.

“Cuando estuve en el Congreso del PSUV e iba bajando las escalaras del Teresa Carreño, se levantaron los hombres y mujeres delegados del estado Aragua e hicieron retumbar ese escenario con la consigna ‘Aragua con Aroma de Mujer’, yo estoy muy agradecida con mi pueblo por todos esos mensajes de cariño y de respeto, tendrán de mí lo mismo hacia ustedes”, manifestó.

De igual forma, expresó que desde su elección como gobernadora ha gozado de la receptividad de todos los aragüeños, al tiempo que aseguró que “difícilmente he conseguido a alguien que me adverse, porque yo lo que he demostrado es amor y cariño por este pueblo”.

En este aspecto, hizo énfasis en que no solo es Karina Carpio ni todo su equipo de trabajo, sino que todos los aragüeños “debemos querer, cuidar, respetar a nuestra tierra y que la tierra de Aragua sienta que aquí hay unos aragüeños y unas aragüeñas comprometidos con toda esta área geográfica que palpita amor y esperanza”.

CARNAVALES EXITOSOS

Cabe destacar que durante su intervención en Ciudad MCY al Día, la gobernadora Karina Carpio se refirió al éxito del operativo realizado por el Gobierno Bolivariano de Aragua durante los carnavales, al tiempo que extendió palabras de felicitación a todos los cuerpos de seguridad del Estado por el despliegue realizado para garantizar la buena estancia de los temporadistas.

“Eso salió excelente a pesar de no habernos preparado, fue como un plan piloto, ya que después de tanto tiempo de pandemia que hayamos tenido un Eje Costero que no había sido rehabilitado completamente y que haya recibido a tantos temporadistas es un éxito para el estado”, detalló.

Asimismo, Carpio aseguró que durante el período de carnaval el turismo en la entidad se reanimó, lo que trajo como consecuencia la reactivación del sector económico en el Eje Costero de la entidad. “Vivimos una dinámica muy importante, en la que hubo mucho orden, seguridad y la alegría con la que fueron nuestros turistas a las playas del Eje Costero”, dijo.

También hizo referencia a la concentración importante de temporadistas que visitaron los espacios del parque Las Cocuizas en el municipio Girardot, donde describió cómo algunas mujeres hacían sopa y los hombres hacían arepas en un clima cargado de alegría. “Conversé con los visitantes y fue muy bonita la receptividad en el lugar”, especificó.

A su vez, indicó que quedó sorprendida con la cantidad de temporadistas que visitaron la Colonia Tovar, en donde la gente estuvo haciendo compras, visitando los sitios turísticos de la zona y admirando las tradiciones culturales del lugar como los Jokili y los famosos Gorilas.

“Si esto es un preámbulo de lo que estamos haciendo, me comprometo a que vamos a organizarnos un poquito más, porque ahora debemos dirigir nuestra mirada hacia el sur del estado, porque si bien tenemos nuestras playas en el sur tenemos mucho arraigo cultural que debemos visibilizar”, adelantó.

Finalmente, dijo que fueron unos carnavales que el pueblo disfrutó con mucha responsabilidad y conciencia, y la intención es que el visitante quede con ganas de volver a visitar Aragua.

YLAI OLMOS CASTILLO