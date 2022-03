**El maracayero consiguió traerse hasta tres medallas de oro en la disciplina de atletismo de los Juegos Deportivos Nacionales 2022

CIUDAD MCY.- Si de hablar de glorias deportivas se trata, Maracay sigue brillando en la cumbre con infinidad de talentos que han dejado los colores del estado en lo más alto de los podios. Así lo hizo Egbert Espinoza, quien levantó tres medallas de oro en los recientes Juegos Deportivos Nacionales 2022 en la disciplina de atletismo.

A través de un contacto telefónico con Ciudad MCY, el joven de 17 años de edad no dudó en expresar el orgullo que le invade al haberse hecho acreedor de tres preseas doradas en los 100 metros con vallas, 400 metros con vallas y 400 metros planos, respondiendo así a la responsabilidad de ser el abanderado de la selección aragüeña.

“Teníamos las ganas, el objetivo planteado y finalmente lo logramos, luego de tanta preparación física y mental con mi entrenador. Fue un evento bastante bonito y emotivo para mí y mis compañeros, di lo mejor de mí”, aseguró lleno de emoción mientras recordaba el momento.

Manifestó que ser el abanderado de Aragua no fue fácil, porque para ello es importante tener un buen historial deportivo en diferentes competencias.

En este sentido, detalló que el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA) se encarga de estudiar el medallero de cada atleta, como un referente y guía para sus compañeros.

AGRADECIMIENTOS

El atleta aprovechó para agradecer a su entrenador Luis Felipe Aponte, quien apuntó lo ha acompañado desde los diez años de edad. “Ha sido mi guía, sin él no sería el deportista que soy hoy, y quiero mencionar también a mi mamá Egly Espinoza, quien es mi pilar, porque me apoya y también me ayuda a tener disciplina”, agregó.

Espinoza también hizo énfasis en la ayuda que le ha brindado el IRDA con la entrega de implementos deportivos para sus entrenamientos y competencias. Además, señaló que cualquier ayuda que reciba para su desarrollo profesional será bienvenida y agradecida, tanto por él como por su madre.

EVENTOS INTERNACIONALES

El aragüeño explicó que durante el presente año lo esperan algunas competencias internacionales de renombre, que lo ayudarán para continuar escalando deportivamente, al enfrentarse a algunos de los mejores atletas del mundo.

“A finales del mes de marzo viajaré a Santiago de Chile donde participaré en unos Juegos Panamericanos para los que estoy entrenando diariamente; en agosto iremos a una competencia mundial en Cali, Colombia, y después nos espera Brasil y Paraguay”, añadió.

Es importante mencionar que el joven ya destacó fuera de las fronteras de Venezuela durante 2021 al participar en el chequeo Paraguay U18 en la modalidad de 400 metros planos, y ganar la medalla de oro, repitió en la modalidad de 400 y 110 metros con vallas, en el Suramericano Paraguay U18 y obtuvo cuarto lugar en la modalidad 400 metros con vallas.

MIRAS AL FUTURO

Las aspiraciones del aragüeño van mucho más allá, porque desea estudiar fisioterapia para mantenerse apegado a los deportes, pues desde pequeño pasó por disciplinas como béisbol y fútbol, donde finalmente descubrió la velocidad que tenía.

De acuerdo con la madre del atleta, su tío Pedro Espinoza fue partícipe de estas acciones. “Cuando vimos la velocidad con la que corría en el campo me dijo que lo inscribiera en atletismo, y el profesor Luis Cuello me dijo: déjemelo, vamos a ver si le gusta, y desde que llegó le encantó”, afirmó en entrevistas anteriores.

Desde entonces, Espinoza guarda en su haber medallas de oro conseguidas en 2019 en el Campeonato Nacional Infantil; en 2020 en el Campeonato Nacional Menor; en 2021 en el Chequeo de Paraguay, y más recientemente en los Juegos Nacionales Deportivos 2022.

Así pues, Egbert Espinoza aprovechó la oportunidad de enviar algunas palabras a los jóvenes venezolanos que practican deporte, y también a quienes no, para que se integren a cualquier disciplina.

“A toda la juventud únanse al deporte porque es felicidad, vida, salud y bendiciones, para sacar a nuestra familia adelante. Fíjense en sus ídolos, porque con disciplina, esfuerzo, constancia y dedicación se logra muchísimo”, finalizó.

JHOSMARI BLANCO