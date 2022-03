**Una acertada reestructuración y un grupo de corazones unidos por el fútbol han retumbado las barreras del Estadio Hermanos Ghersi Páez de Maracay

CIUDAD MCY.- Tan solo tres jornadas han sido suficientes para demostrar el trabajo profesional y humano que viene realizando el Aragua FC en la liga FutVe en búsqueda de alzar nuevamente la bandera aurirroja en competencias internacionales, esta vez de la mano del director técnico, Edson Rodríguez, encargado de guiar esta imponente plantilla.

Más allá de competir, el Aurirrojo busca proyectar a su cantera, no solo los que pertenecen al primer equipo, sino también a los que mantienen en reserva, a fin de tener bases sólidas en todos sus aspectos, tanto en la actualidad como en un futuro no muy lejano.

Sin embargo, los de Aragua no la tienen nada fácil pues en los últimos años han conseguido dos clasificaciones consecutivas a Copa Sudamericana, en 2020 y 2021, teniendo como principales referentes a Rafael Arace, Yonathan Yuztiz y Edanyilber Navas, por lo que el compromiso con la afición es aún mayor.

REESTRUCTURACIÓN

Si bien el club aragüeño fue uno de los últimos en anunciar su plantilla, también es cierto que su directiva hizo hasta lo incansable por traer piezas necesarias para conformar una nueva columna vertebral para luchar en la Liga FutVe y, sobre todo, para motivar y generar líneas de confianza que van más allá del campo, porque si algo es cierto en el deporte es que 80% del trabajo es técnico y el otro 20% es mental.

En este sentido, la labor del director técnico; el gerente deportivo, Alexis González, y el gerente general, José Diego Castillo, ha sido vital para crear un equipo ganador que de hecho se ha crecido en los recientes encuentros, demostrando que está encaminado a lograr grandes cosas en 2022.

González aseguró que el cuerpo técnico y la directiva han tenido un papel bastante especial, luego de recuperar algunos de los jugadores que perdieron durante el mes de diciembre, y adicionar otros como José “Chapulín” Reyes, así como la incorporación del ecuatoriano Sergio Mina, que, según sus propias palabras, se ajusta al perfil que estaban buscando.

“Ahora mismo contamos con una plantilla bastante competitiva, y que sobre todo se mantiene unida en las adversidades; por eso, este equipo nos hace sentir fortalecidos, gracias a la actitud de nuestros jugadores. Y, sobre todo, a la confianza que ha brindado el cuerpo técnico y el presidente, Pedro Álvarez Bellorín, quienes se enfocaron en consolidar bases firmes”, aseguró el gerente deportivo.

También hizo énfasis en el crecimiento del Aragua FC desde sus bases, gracias al recién aprobado torneo de reserva o sub 23 propuesto por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tras la eliminación de la regla juvenil, lo que apuntó será bastante favorable para los jugadores juveniles y aquellos de menos experiencia porque podrán desarrollarse y sumar minutos en una competición de desarrollo.

“La regla juvenil fue importante porque nos dio una buena camada, con baluartes como Pedro Álvarez, Yosmel Gil y Andrés Farrera, pero ahora la reserva nos da la tranquilidad de tener una buena cantidad de talentos incluso para exportar en un futuro cercano. Definitivamente queremos un equipo competitivo, en el que se proteja a nuestras bases en todo momento”, agregó.

Asimismo, González aprovechó para pedirle a los fanáticos que continúen apoyando al equipo aurirrojo, y todo el trabajo que se viene realizando de la mano de una nueva directiva, la cual destacó que se ha mantenido en pie para llevar al equipo donde él mismo asegura merece estar.

HABLAN LOS PROTAGONISTAS

Si hay algo en lo que los jugadores del Aragua FC están de acuerdo es en el buen momento que se vive, incluso fuera del campo. Al menos así lo dejaron claro varios de sus jugadores, quienes no dudaron en sonreír cuando se les pidió dar algunas palabras sobre lo que va del balompié nacional para la plantilla dirigida por Edson Rodríguez.

Moisés Acuña, uno de los líderes del club y máximos referentes de la camiseta aurirroja, destacó que el equipo tiene la misma característica de juego, pero con más verticalidad y ataque concreto, por lo que aseguró que este año se han potenciado para continuar con la misma fluidez ofensiva que los ha caracterizado.

“Cuando se trabaja dentro y fuera de la cancha se ven los resultados, por eso mi aporte ha sido defender a mis compañeros y estos colores a muerte… Al menos ese es el principal motivo de mi desempeño”, destacó Acuña de 25 de años de edad, quien además, es considerado uno de los líderes del Aragua FC, por tratar de unir e integrar a sus compañeros.

El mediocampista Homero Calderón, por su parte, destacó que el compromiso ha sido parte vital para el buen momento que viven, así como el compañerismo que reina desde las bases hasta los jugadores que están llegando y se han incorporado de la mejor manera al Aragua FC. La constancia y lo que puedan trabajar día a día es lo que dará las recompensas esperadas.

De acuerdo con el jugador, la clave del buen momento fue el trabajo ejecutado durante la pretemporada, donde lograron compenetrarse como conjunto para crear una cantera sólida, por lo que manifestó sentirse mucho mejor cada día en la cancha.

Homero también expresó su cariño por el Aragua: “esta camisa para mí es importante, porque tengo una carrera bastante larga y aquí es donde he permanecido por más tiempo, por eso le he tomado bastante cariño, por los compañeros, la ciudad… Me siento identificado con estos colores, y espero este año retribuirlo en la cancha y darle cosas importantes al equipo”.

DESTACADO 1

EL JUVENIL Ender Echenique

“Sé que depende de nosotros mismos jugar y merecer estar en el primer equipo. Agradezco el apoyo, los consejos y la confianza de mis compañeros y del DT”

DESTACADO 2

FUERA DEL CAMPO

Nombre: Moisés Acuña Edad: 25 años

Lugar de nacimiento: Monagas

Lugar favorito de Maracay: Bosque Pino

Mejores amistades del fútbol: Joiser Arias y Rafael Arace

Comida favorita: arroz con carne molida

Música favorita: salsa

Mejor consejo: Nunca rendirse.

La frase: “A nuestra fanaticada le deseamos lo mejor, porque si a ellos les va bien siempre darán lo mejor de sí para apoyarnos a nosotros”.