***El Día Mundial del Síndrome de Down se conmemora el 21 de marzo de cada año y busca exaltar la vida y obra de estas personas que son realmente inspiradoras. Conoce algunas personalidades que lo padecen.

CIUDAD MCY.-En el Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el hecho de que no sea una limitante para alcanzar y cumplir con metas y sueños. El síndrome de Down es una anomalía en la genética humana a causa de la duplicación de un par de cromosomas, de los 23 pares que posee el ser humano generalmente, en específico es la duplicación del cromosoma 21.

Existen tres tipos de éste síndrome, entre ellos están el conocido como trisomía 21 que es cuando todas las células del cuerpo tienen un cromosoma 21 adicional, la trisomía por traslocación ocurre cuando una parte del cromosoma 21 se adhiere a otro cromosoma y está el que se conoce como mosaicismo que es cuando solo algunas células poseen el cromosoma 21.

Esta anomalía produce cierta vulnerabilidad en la salud de la persona que la posea, entre las enfermedades más comunes están la pérdida de audición, enfermedad de la tiroides, defectos cardiacos, anemia, entre otros. Sin embargo, no representa una limitante en la capacidad que poseen de alcanzar metas y sueños y así lo han demostrado muchas personas con el síndrome.

Pablo Pineda

Educador, Actor y Psicopedagogo

Pablo Pineda es un español galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián por su papel en la película Yo, también.

Pineda es conocido por ser el primer europeo con Síndrome de Down en conseguir un título universitario.

Jamie Brewer

Jamie Brewer es una actriz nacida en Estados Unidos que debutó en la serie estadounidense American Horror Story con el personaje de Adelaide «Addie» Langdon en 2011.

Brewer ha participado en series televisivas como Raymond y Carril y Switched at Bird.

Informacion TeleSur.