CIUDAD MCY.- Madeleine Albright, primera mujer en dirigir la diplomacia de Estados Unidos y una de las figuras femeninas más poderosas del siglo XX, ha muerto este miércoles a los 84 años, a causa de un cáncer, reseñaron medios internacionales.

La información de su muerte fue confirmada a través de un correo electrónico de la corporación Albright Stonebridge Group, una empresa de estrategia global fundada por Albright.

Albright fue una figura central en el gobierno del presidente Bill Clinton, sirviendo primero como embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas antes de convertirse en la principal diplomática del país en su segundo mandato. Defendió la expansión de la OTAN, presionó para que la alianza interviniera en los Balcanes para detener el genocidio y la limpieza étnica, buscó reducir la proliferación de armas nucleares y defendió los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.

Albright, era hija de unos refugiados checos, por ello en su despacho de Washington tenía colgada una copia enmarcada del registro de entrada a Estados Unidos de varios ciudadanos, refugiados políticos, correspondiente al 11 de noviembre de 1948. Figuraba entre los nombres el de Marie Jana Korbelová, una niña que iba a convertirse en una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos. Había nacido en Praga en 1937. Se mantuvo activa hasta casi el final de sus días, como analista política, presidenta de la consultora estratégica Albright Stonebridge y profesora de la Universidad de Georgetown.

We are deeply saddened by the passing of Madeleine K. Albright, our firm’s co-founder and chair. She was an unparalleled force in world affairs, American diplomacy, and the global business community, and will be dearly missed. https://t.co/z2sjuAF0ft pic.twitter.com/3TwXDM1LmE

