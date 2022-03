CIUDAD MCY.- El seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi ‘Tite’, afirmó este miércoles que alineará el jueves en el Maracaná a un Brasil muy ofensivo frente a la Selección Chilena, con Neymar libre para crear en la delantera y acompañado por dos puntas, pero sin olvidar la necesidad de mantener el equilibrio.

«Tendremos dos extremos (puntas) y le daremos libertad a los jugadores centrales (Neymar y Lucas Paquetá) para probar todas las variaciones tácticas que sean posibles», afirmó el técnico de la selección brasileña de fútbol en la rueda de prensa previa al partido con Chile por las Clasificatorias Sudamericanas

«Pero me gustan los equipos equilibrados. No totalmente defensivos. Para ganar tenemos que tener las dos cosas (atacar y defender). El fútbol tiene una regla básica: hacer goles y no dejarse hacer», agregó al admitir que la base de su equipo es la solidez en la defensa, que no planea modificar.

Tite admitió que aprovechará los dos partidos que disputará este mes por las eliminatorias, el jueves con Chile en el Maracaná de Río de Janeiro y el próximo martes con Bolivia en La Paz, para probar variaciones tácticas y preparar el equipo que llevará al Mundial de Catar, para el que ya está clasificado.

El seleccionador dijo que, además de Neymar como centro delantero, pero que tendrá libertar para moverse en el ataque, y de Lucas Paquetá apoyándolo, alineará dos puntas, que inicialmente serían Vinicius Junior y Antony.

Admitió, sin embargo, que la alineación de Antony aún depende de la autorización médica, ya que tiene un problema por el que hará este miércoles un trabajo específico, por lo que el otro delantero jugando como punta podrá ser Richarlison.

«La idea es tener cinco en una acción ofensiva y que llegue un sexto. Siempre manteniendo el equilibrio. La idea es siempre tener dos jugadores abiertos, independiente de que sean laterales o puntas», afirmó sobre el equipo que comienza a preparar para el Mundial.

Sobre la tarea que encomendó a Neymar al ponerlo como centro delantero, negó que pretenda usarlo como un «falso nueve» ya que tendrá total «libertad creativa» y podrá ser «osado».

«Neymar tiene una estructura en la selección que le permite aprovechar toda su creatividad. Pero queremos un equilibrio entre atacantes creativos y defensores consistentes», insistió.

Tite admitió que Brasil jugará presionado en el Maracaná no sólo por enfrentar a un Chile al que le urge una victoria para mantener las esperanzas de clasificar al Mundial sino porque estará en un estadio lleno y ante un público exigente que puede hasta abuchearlo si las cosas comienzan a salir mal.

El seleccionador brasileño aseguró que, pese a que Chile se juega la vida, tiene mucho «respeto profesional» por el rival, por su historia y por el momento que enfrenta.

