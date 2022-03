CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer el aparato productivo en el municipio Ezequiel Zamora del estado Aragua, se llevó a cabo un encuentro con representantes y voceros de los más de mil doscientos productores que hacen vida en la parroquia del Valle de Tucutunemo para impulsar el Plan Productivo de la Comuna.

La jornada contó con la presencia de la alcaldesa Anahis Palacios quien estuvo en compañía de Erika Farías integrante del Frente Francisco de Miranda para discutir distintas propuestas para la construcción del Plan, un mecanismo que les va permitir generar soluciones a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo económico de la jurisdicción.

El agua para riego y sustento de siembra fue uno de los principales temas abordados durante la mesa de trabajo, la dotación de bombas, la instalación de banco de semillas, cultivos en invernadero, fortalecimiento del sistema comunal en el área de las telecomunicaciones, vialidad entre otras.

«Acá nos dimos cuenta que el problema no es solo lo material, porque hemos pasado por todas las etapas, tuvimos mucho cuando el presidente Chávez nos dotó con todo lo necesario para producir, tuvimos poco, y no tuvimos nada y acá estamos, si no nos unimos y hacemos de este proyecto un tema colectivo, no lograremos las soluciones deseadas» expresó Palacios.

Entretanto, Erika Farías, indicó: «en conjunto con la alcaldesa emprenderá un proceso de inversión del Gobierno nacional de financiamiento adecuado a la realidad actual, de al menos 500 hectáreas de terreno, para producir los rubros de más bajo costo y de alto impacto, entre los que mejor se dan en el Valle, recuperando el espíritu de productividad», refiere una nota de prensa.

Información VTV.