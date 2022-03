CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desmanteló otro campamento de elaboración de explosivos del grupo Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia (TANCOL) en el sector La Coromoto del municipio Páez, zona fronteriza con Apure.

La información la dio a conocer el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana G/J, Domingo Hernández Lárez, a través de sus redes sociales, quien destacó que «la FANB ocupó y desmanteló campamento de invasores TANCOL dedicado a la actividad terrorista: 10.500 detonadores no eléctricos, 4.500 detonadores de fósforo blanco, 1.250 kg de pólvora negra, 500 metros de mecha lenta, metralla, etc. Todo Made in Colombia».

Este dispositivo se llevó a cabo como parte de la Operación Escudo Bolivariano 2022 Vuelvan Caras, desplegada en la entidad llanera con un numeroso contingente de efectivos militares de todos los componentes de la FANB, incluyendo a la Milicia Bolivariana, para la expulsión de la nación de dicho grupo terrorista.

Información VTV