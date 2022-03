Fundación contra el Sicariato Campesino ha realizado 3 mil 317 consultas en sectores agrarios del país

CIUDAD MCY.- A través del seminario El Impacto del Bloqueo Económico, la Fundación Contra el Sicariato Campesino presentó este lunes en las instalaciones del Concejo Municipal de Girardot dio a conocer los avances que ha realizado esta organización en defensa de los campesinos del país.

Durante la actividad estuvo presente la presidenta de la Fundación contra el Sicariato Campesino, Maite García, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, el diputado por la Asamblea Nacional (AN), Roberto Messuti, y el activista y embajador de los Derechos Humanos, Julio Melo.

García durante su intervención explicó que esta actividad estaba dirigida específicamente hacia los campesinos y los productores nacionales, al tiempo que aseguró haber visitado hasta la fecha distintas comunidades de la entidad aragüeña y otros estados, en los que se han desarrollado 3 mil 317 consultas a estos sectores.

De la misma manera, la presidenta de la referida fundación resaltó que parte de estas consultas es llevar propuestas a las instancias nacionales e internacionales, así como también, a la Corte Penal Internacional y a la Asamblea Nacional.

Es importante destacar que parte de esta movilización es por las afectaciones que han venido perjudicando la calidad de vida de los campesinos, siendo uno de los aspectos más importantes impedir el acceso a derechos fundamentales como la alimentación, salud entre otros

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, añadió que ha partido en la aceptación de propuestas que presentan los campesinos para así lograr la multiplicación de producción y al mismo tiempo la defensa de los Derechos Humanos de los que habitan tanto en zonas rurales como zonas residenciales.

“Es importante que se multiplique el trabajo y la defensa, que no haya niños y niñas fuera del sistema educativo, que no haya personas que no quede sin recibir inmunizaciones, que los problemas se resuelvan por la vía del dialogo” afirmó Alfredo Ruiz.

Por último, el activista Julio Melo, agregó que además durante el seminario se pudo analizar como las medidas bilaterales impuesta por los Estado Unidos en el marco del bloqueo económico ha logrado la afectación de la producción nacional. “Está demostrado que hay un pueblo que resiste, un pueblo campesino que sigue produciendo contra todas las dificultades y garantizando que a cada hogar lleguen los alimentos” puntualizó Melo.

ELIMAR PÉREZ