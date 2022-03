CIUDAD MCY.- Con el objetivo de prepararse para el venidero torneo Liga FUTVE Junior, las categorías juveniles sub 18, sub 19 del Aragua Fútbol Club midieron fuerza con su similar de la Academia Puerto Cabello en el Complejo Deportivo Vistamar.

Los primeros en afrontar el reto amistoso fueron los chicos de la sub 20 dirigidos por Enrique Alvarez, quienes a pesar de mostrar buen manejo del balón, no pudieron romper la barrera defensiva del cuadro porteño, quedando por debajo del marcador final de 2-0.

Mientras que la Sub 19, comandada por su DT Edixon Segovia, y la Sub 18 por el estratega Juan Bautista, tuvieron un destino similar en esta oportunidad, al caer por el mismo marcador 2-0, ante los locales.

Estos equipos Aurirrojos se mantendrán en sus respectivas prácticas para mejorar y afinar detalles, a fin de afrontar el próximo torneo de la Liga FUTVE Junior, previsto para iniciar a mediados del mes de abril.

Los menores del Aragua FC entran al torneo como miembros del grupo C junto a Caracas FC, UCV de Caracas, Petare FC, Carabobo FC, Metropolitano FC, Dvo. La Guaira y Nueva Esparta FC, y que tiene previsto iniciar a mediados del mes de abril.

