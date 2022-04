*** El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó hoy al mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, por el éxito en referendo popular de este domingo.

CIUDAD MCY.-El jefe de Estado calificó en su cuenta de la red social Twitter a la consulta popular como “una evaluación sin precedentes» en ese país.

López Obrador recibió más del 90 por ciento de los votos emitidos, en un ejercicio que por tercera ocasión realiza un país de América Latina (anteriormente lo hizo Venezuela con Hugo Chávez en 2004 y Bolivia con Evo Morales en 2008).

En un mensaje transmitido desde el Palacio Nacional durante la madrugada, el presidente mexicano afirmó que constituyó “algo inédito” y un paso adelante en el propósito de hacer valer la democracia de su nación.

De igual manera, agradeció a quienes votaron porque siga hasta septiembre de 2024, a quienes dijo: “Amor con amor se paga, jamás los voy a traicionar”.

El mandatario criticó que no se instalara el mismo número de casillas que en 2018 y señaló que en muchas cabeceras municipales no hubo ninguna y éstas se ubicaron a 30 o 40 kilómetros. También criticó el alto nivel de abstencionismo que no permitió cumplir la meta fijada en la Constitución del 40 por ciento de la participación de la lista nominal.

Tras la victoria el líder del partido oficialista Morena, Tomás Pliego, destacó también el éxito del referendo, y remarcó que esta vez votaron más personas por el presidente que los votantes del Partido Acción Nacional en la elección de 2021.

Podemos sentirnos orgullosos de que se está ejerciendo la democracia participativa. ¡Somos millones con AMLO! (siglas del mandatario), aclamó.

Información YkveMundial