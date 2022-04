***El gobernador de Florida, Ron DeSantis, por su buen desempeño en la recaudación de fondos aparece hoy como una seria amenaza a los planes del expresidente Donald Trump de retornar a la Casa Blanca en 2024.

CIUDAD MCY.- El político, que algunos medios estiman está más a la derecha que el expresidente, logró una alta recaudación para su reelección en el gobierno estatal este año, muy cerca de Trump y alejado de otros posibles aspirantes presidenciales, como el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Desde hace varios meses el jefe de Florida es visto como una alternativa de los republicanos para llevar a una figura que represente el programa del trumpismo, pero sin Trump, lo que se refuerza ahora al recaudar 109 millones de dólares, solo superado por los 125 millones del magnate neoyorquino.

El gobernador, de 43 años, parece encaminado a lograr la reelección en 2022, lo que lo colocaría en una posición envidiable frente a otros probables contendientes en las elecciones presidenciales de 2024.

Contendientes como el senador Ted Cruz (19 por ciento) marchan alejados de DeSantis (48 por ciento) en el apoyo de republicanos encuestados recientemente, incluso Fox News comienza a destacar la popularidad, influencia y fuerza del gobernante floridano.

Hace pocos días, el exmandatario sostuvo que el sería “el mejor candidato” si decide postularse, mejor que otros aspirantes, incluido el exvicepresidente Mike Pence, y el exsecretario de Estado Mike Pompeo.

Un reciente sondeo de diario Politico señaló que Trump se mantiene a la cabeza como el favorito entre republicanos (rojos), con un 56 por ciento, pero si no corre, DeSantis lidera la lista con 27 por ciento, encima de Pence que obtuvo 15 por ciento.

Sobre la puja de los rojos, el sitio digital https://fivethirtyeight.com indicó que en los últimos años, una serie de políticos ambiciosos se hicieron un nombre a nivel nacional reivindicando el manto trumpista.

Este grupo incluye a gobernadores como DeSantis y Glenn Youngkin, de Virginia; a senadores como Ted Cruz, de Texas, y Josh Hawley, de Misuri; e incluso a antiguos miembros de la administración Trump, como el exvicepresidente Mike Pence y la exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley.

Aunque incipiente, ya comenzó la lucha de la tolda roja por la Casa Blanca en 2024 y no son pocos los que no quieren una nueva candidatura del multimillonario neoyorquino, en especial luego de su participación, aun no probada, en el asalto al Capitolio en 6 de enero de 2021.

Información Prensa Latina