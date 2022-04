CIUDAD MCY.- A propósito de la conmemoración del primer año de la partida física del ex alcalde del municipio Girardot, Pedro Bastidas, el alcalde de la localidad, Rafael Morales, junto a la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio y en compañía de las diputadas por la Asamblea Nacional (AN), María León y Rosa León, ofrendaron un acto conmemorativo con motivo de su sensible fallecimiento.

La actividad dio inicio con una misa dirigida por el padre de la catedral de Maracay, Jesús Díaz, y posteriormente una sesión especial donde se ofreció por parte de la oradora de orden, Rosa León, una exposición sobre la vida y trayectoria de Bastidas. De la misma manera se procedió a la colocación de la orden Pedro Antonio Bastidas Pedrá, en su única clase y la develación de un busto que revela su imagen.

Durante el evento conmemorativo estuvieron presentes el presidente del Consejo Legislativo del estado Aragua (Cleba), José Arias, alcaldes de distintos municipios de Aragua, familiares de Bastidas, concejales de la Cámara Municipal de Girardot, diputados por el estado Aragua, gabinete del Ejecutivo municipal, trabajadores de la Alcaldía de Girardot, representantes de organizaciones políticas y habitantes de esta localidad.

La gobernadora Karina Carpio durante su participación destacó que durante el emotivo acto se encontraban presentes miles de oradores de orden, que podían expresar sobre quien era Pedro Bastidas, cada uno con su experiencia, cada uno con un recuerdo y un cariño; recordando su experiencia desde las pasadas primarias de elección política, su primer contacto con el ex alcalde, su convivencia, quien la lleno de orgullo. De la misma manera comprometió al alcalde Rafael Morales y demás burgomaestres aragüeños a cumplir el reto de seguir llevando y continuar desplegando su tarea en los distintos municipios.

Por su parte, el alcalde de Girardot expresó sus palabras de resistencia a los familiares, ya que fueron el primer escalón para que Pedro Bastidas lograra sus planes y proyectos en vida y en el ejercicio como primera autoridad municipal, tarea que desarrollo desde el año 2010 hasta abril del pasado año. “Hablar de Pedro es hablar de un hombre maravilloso y con mucha majestad, un hombre de altura, un hombre que hoy sigue dictando y marcando la pauta en el municipio Girardot” acotó Morales.

También destacó que todo líder político se debe de entregar a esa tarea sin interés, actitud que siempre tuvo Bastidas, “los grandes hombre y grandes mujeres no se sustituyen jamás” afirmó.

IMPUESTA ORDEN PEDRO ANTONIO BASTIDAS PEDRÁ EN SU ÚNICA CLASE

Como parte de la conmemoración de un año de la partida física de Pedro Bastidas, el Concejo Municipal de Girardot, junto a las autoridades municipales y regionales, hicieron la colocación de la orden Pedro Antonio Bastidas Pedrá en su única clase, a Andreina Valles de Bastidas, esposa del ex burgomaestre y a sus hijas, Antonella Bastidas y Anabela Bastidas, al igual que Paul Bastidas, hermano del fallecido alcalde.

Es bueno mencionar que esta orden fue creada por el cuerpo edilicio del municipio Girardot como parte de las tareas efectuadas en nombre de Pedro Bastidas, orden que será otorgada a luchadores que sean reconocidos por su entrega y dedicación al pueblo de Girardot.

ELIMAR PÈREZ