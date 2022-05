CIUDAD MCY.- La atleta Raymari Albornoz le dio a Venezuela la primera medalla de oro en atletismo en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, en Argentina.

De acuerdo a un mensaje publicado en la cuenta en la red social Twitter, el Comité Olímpico Venezolano expresó: «Oro en 800 M Raymari Albornoz fue la gacela de Venezuela y le da la primera dorada en atletismo rosario 2022, emulando a María Simanca como doradas en esta prueba suramericana».

Al mensaje se anexa un video en el que se puede apreciar la actuación de la corredora.

«Primero quiero agradecerle a Dios por brindarme la oportunidad de estar acá en los Juegos Suramericanos; a mi familia que me han dado mucho apoyo y a mi entrenadora que ahorita se encuentra en Cuba» expresó la atleta.

Venezuela suma medallas de oro y plata en salto con garrocha y florete masculino

De igual forma, el saltador Ricardo Monte de Oca ganó oro con 5.06 garrocha, con récord Sub 18, Sub 20 y Sub 23 para Venezuela. “Ricardo Monte de Oca con 5.06 garrocha de ORO con récord Sub 18 – Sub 20 y Sub 23 para Venezuela en Rosario 2022”, publicó el Comité Olímpico Venezolano (COV), por medio de Twitter.

En el mensaje se aprecia un video que muestra al deportista acompañado de su padre y el vicepresidente del COV, Joseba Barrera, en celebración y mientras lo felicitan por tal hazaña.

En otro trino, el COV destacó la obtención de plata por parte de Snayker Antonielli en el florete masculino, al ceder 15-3 con el peruano Alessio Fukuda. «La esgrima venezolana suma una dorada, otra de plata y una de bronce en estos Juegos Suramericanos de la Juventud», destacó el comité.

Información VTV