*** Además del gobierno mexicano, el Grupo de Puebla, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, junto a otros países, también denunciaron la decisión de EEUU de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela ***

CIUDAD MCY .- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en EEUU si no se invita a todos los países, luego de que el presidente estadounidense Joe Biden anunciase que excluiría a naciones como Cuba, Nicaragua y Venezuela de tal cita.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, dijo López Obrador, quien consideró que sería un mensaje a manera de “protesta” porque no quiere que “continúe la misma política en América”.

Durante su conferencia matutina del 10 de mayo el mandatario mexicano consideró que esta decisión no dañaría la relación bilateral que posee actualmente México con EEUU.

“No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos y aunque tengamos diferencias las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie”, agregó.

Sobre si su decisión y posible falta a la Cumbre de las Américas podría afectar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, López Obrador aseveró que ambos países son independientes por lo que no debería haber problema. “Somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto”, expresó el mandatario mexicano.

La IX Cumbre de las Américas se realizará en suelo estadounidense del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

MARCOS GAVIDIA

Fuentes: Sputnik / Hispantv / RT