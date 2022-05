*** Varios mandatarios y líderes regionales señalaron que no participarán en la próxima Cumbre de Las Américas si se descartala presencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cita ***

CIUDAD MCY.- El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, afirmó que no asistirá a la Cumbre de Las Américas si se excluye a naciones de la región del evento, según escribió en una publicación en su cuenta en la red social Twitter.

“Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmo que una Cumbre de Las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de Las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma”, acotó el mandatario.

En tal sentido, Arce agregó que su nación basa sus relaciones en la diplomacia “con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz”.

SOLIDARIDAD ANTE LA EXCLUSIÓN

La disposición de Washington de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela generó el rechazo de líderes y gobiernos del continente así como de organismos internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad del Caribe (Caricom).

El anuncio del mandatario boliviano de no asistir al encuentro pone en tela de juicio la legitimidad del mismo, del que también estará ausente, por igual motivo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, la Comunidad del Caribe (Caricom) y líderes de esta en específico, como el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Amery Browne y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, rechazaron la exclusión de países como Cuba y Venezuela de la Cumbre.

El Grupo de Puebla, compuesto por más de medio centenar de expresidentes y líderes de la zona, también mostró su negativa ante la exclusión promovida por Washington.

La cita hemisférica sesionará en la ciudad de Los Ángeles del 6 al 10 de junio con una agenda que abordará asuntos relacionados con migración y salud, puntos en lo cuáles las naciones excluidas tienen mucho para aportar.

EL IMPERIO NO LOS INVITÓ

El subsecretario de Estado de los EEUU para el hemisferio occidental, Brian Nichols, confirmó la semana pasada que Cuba, Nicaragua y Venezuela “no van a recibir invitaciones” para ese encuentro porque Washington considera que “no respetan la Carta Democrática” de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

MARCOS GAVIDIA