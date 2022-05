CIUDAD MCY.- Luis Guillermo Inciarte, secretario de la organización, señaló que desde 2017 los buques de pesca han estado zarpando sin el dispositivo de socorro.

El secretario de la Organización Nacional de salvamento y seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (ONSA), Luis Guillermo Inciarte, advirtió que menos de 5.000 embarcaciones en el país cuentan con radiobaliza de emergencia, un dispositivo que funciona de manera satelital y que facilita la localización de los barcos, navíos, aeronaves y personas en peligro.

El funcionario señaló, que más de 40.000 embarcaciones deberían tener radiobaliza de emergencia. Sin embargo, desde 2017 los buques han estado zarpando sin contar con ese mecanismo de seguridad.

Inciarte indicó que actualmente hay dos embarcaciones con estatus de desaparecidas, junto con su tripulación: la embarcación Zorro Viejo y la embarcación Santo Amaro II. En total hay nueve personas desaparecidas (pescadores) que zarparon en buques que no contaban con radiobaliza.

«La embarcación Zorro Viejo zarpó con 4 personas a bordo. Estos zarparon de la península de Macanao hacia la isla La Blaquilla. Tenían estimado llegar el 25 de abril, el 28 se hizo la denuncia pero no fue si no hasta el 30 en la tarde que la administración acuática conoce del caso y, posteriormente, se activan algunas operaciones de búsqueda. Su estatus actualmente es de desaparecida», dijo.

El buque de pesca Santo Amaro II, de más de 20 metros de eslora, de acero naval, es un buque de pesca de altura, explicó Inciarte. De esta embarcación no se tiene información desde el pasado 4 de mayo.

«Lleva cinco personas. Zarpó el 4 de mayo, reportó una falla de máquinas, iba a hacer una parada temporal, a una milla de distancia de donde zarpó, frente a la costa, continuó, probablemente, para la pesca. Se estima que eso ocurrió entre el 5 y el 6 de mayo. Pero desde 4 de mayo no se tuvo más comunicación con el buque. Hay algo que nos deja ver que los sistemas eléctricos y de comunicaciones se cayeron el 5, algo ocurrió eléctricamente. Y hay un detalle: la baliza de emergencia funciona con batería y eso debió haber funcionado, pero tampoco se activó», añadió.

La ONSA presume que la embarcación quedó a la deriva o se hundió.

El funcionario señaló que las radiobalizas marítimas son obligatorias para todo buque mayor a 5 toneladas de arqueo bruto. «Peñeros hasta ahora no, pero buques de pescas más grandes que un peñero normal, con 10 metros de eslora, tipo 3 puños, este tipo de cosas, sí es obligatoria. Si no tiene un dispositivo de señalización de emergencia, lo que están es pagando la irresponsabilidad con su vida», manifestó.

Aeronaves de búsqueda

Inciarte señaló que los capitanes de los barcos están, de alguna forma, tratando de saltar la norma a pesar de que la autoridad ha exigido el cumplimiento de las medidas necesarias para que zarpe un buque de pesca.

«Quizá la autoridad no tiene suficiente personal para poder implementar un plan de cero zarpe al que no lo tenga. Lo que puede estar sucediendo es que en el momento que van a hacer la inspección, posiblemente, piden prestada la radiobaliza. No se sabe lo que está pasando, pero desde 2017 la radiobaliza de emergencia, que es un dispositivo que funciona de manera satelital, aunque se vaya la luz en el buque, no se está llevando. No debe salir un buque más que no tenga una radiobaliza de emergencia», dijo.

El secretario de la ONSA informó que el tiempo que se toma para poder sacar la primera aeronave de búsqueda es de 48 horas, por lo que todo buque que no tenga radiobaliza de emergencia está condenado a pasar, por lo menos, dos días a la deriva, hasta que pueda llegar la primera unidad. «Y la búsqueda es muy difícil con tan pocos recursos en el país y con un espacio marítimo tan grande y sin saber dónde ocurre la emergencia», agregó.

«En menos de un mes hay nueve personas desaparecidas, dos embarcaciones. Las dos debían tener equipos de señalización de emergencia, no lo activaron. Los cálculos del Santo Amaro II nos dicen que si pasó de largo de la Guajira y no se hundieron, están a la deriva vía al Golfo de México. ¿Quien los podrá encontrar? Y si se hundieron, tenían balsas salvavidas y estarían en posibilidad de aparecer vivos, pero estamos hablando de búsquedas de más de 100 millas al norte de la costa colombiana», manifestó.

Inciarte dijo también que le corresponde a todas las autoridades acuáticas impedir que las embarcaciones salgan sin radiobaliza, así como a la Policía Nacional Bolivariana, ente que también tiene competencias; la Armada, a través de cualquiera de sus buques; y la Guardia Nacional Bolivariana, a través de cualquiera de sus buques. «Todos ellos tienen competencias de control en función a las providencias que emite la administración acuática», concluyó.

Información El Nacional