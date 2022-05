CIUDAD MCY.- En la cuenta Twitter del ente federativo mundial destacó las marcas de la criolla los cuales superaron a los establecidos por ella misma. El sexto salto alcanzado de 15 metros con 74 centímetros rompe los alcanzados por Rojas.

«Su salto ganador no solo rompió su propio récord mundial bajo techo de 15,73m establecido en Madrid, el 21 febrero del 2020; sino que también superó su propio récord mundial al aire libre de 15,67m establecido el 1 de agosto del 2021 en los Juegos Olímpicos de Tokio», reseñaron en su cuanta de Twitter.

Yulimar con sus récords ha dado que hablar, pero la atleta ha destacado en recientes entrevistas que todo se lo debe al trabajo. Son horas de entrenamiento que ha tenido para poder superarse ella misma.

Horas después de que la Federación diera la buena noticia, Rojas declaró en sus redes sociales al respecto. Un mensaje corto pero cargado de alegría resaltó en sus redes… “Qué bien se siente”; dijo la venezolana.

«Después de varios días para digerir lo que pasó: Soy campeona mundial y con récord del mundo. Hoy más que nunca he sentido el apoyo de todos. No tengo palabras para describir lo que me hacen sentir, todos merecemos ser amados de esta forma», escribió.