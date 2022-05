CIUDAD MCY.- Encaminados con un nuevo timonero, el Aragua Fútbol Club trasladará todo su poderío a la capital para medirse en la jornada 13 de la Liga FUTVE ante Metropolitanos FC en el Olímpico de la UCV, en el que será la primera aparición del entrenador Leonel Vielma al mando del elenco aurirrojo.

Tres puntos a conseguir es la prioridad para el Aragua FC para subir peldaños en la tabla de posiciones, para eso los aurirrojos se han mantenido entrenando arduamente bajo las indicaciones del nuevo cuerpo técnico, para apoderarse de Caracas.

En empate a dos goles terminó el último enfrentamiento entre aurirrojos y violetas, justamente en el mismo escenario donde se volverán a ver las caras. Las anotaciones en aquella oportunidad por parte de los de amarillo y rojo llegaron gracias al mediocampista Diego García y el panameño Alfredo Stephens, quien formó parte del club hasta la campaña pasada.

El estratega aurirrojo no ocultó sus ganas de empezar con una victoria su propia historia en el Aragua FC. “Triunfar en la última jornada nos da un poco de serenidad, pero estamos consiente que sumar tres puntos es lo esencial, y nos encontramos con un elenco de jugadores dispuestos de alcanzar esta meta, no solo en este próximo partido, sino en los que vienen, y eso nos da plus de querer hacer bien el trabajo”, comentó el DT.

Sobre el rival, el entrenador aseguró los ha estudiado muy bien, por lo que comentó que es un rival difícil con una idea de juego que han cosechado durante muchos años, aún así y de acuerdo con sus propias palabras, harán todo lo posible por presentar un partido inteligente con fortaleza en la defensa y contundencia en el ataque.

Hay que mencionar, que el historial entre ambas oncenas se inclina a favor del elenco del profesor Vielma, quienes suman 8 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas ante el combinado capitalino en 15 enfrentamientos, con 21 goles a favor y 12 en contra.

Prensa Aragua FC