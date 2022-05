CIUDAD MCY.- Las autoridades meteorológicas de varios países de Centroamérica pronosticaron que las intensas precipitaciones que han estado afectando a Honduras, Nicaragua, Panamá, Guatemala y El Salvador pudieran aumentar y extenderse en los próximos días.

El fenómeno que llega a la región se ha catalogado como la primera onda tropical de la temporada la cual se formó en el Atlántico frente a las costas africanas de Cabo Verde, el pasado 8 de mayo.

El mismo se suma a la convergencia intertropical de bajas presiones que tienen lugar desde Panamá, y alta presión desde el Golfo de México.

De acuerdo, al Centro Nacional de Huracanes de Panamá “se presentará un evento del Giro Centroamericano (GCA), que afectará el Caribe occidental y partes de Centroamérica al final de esta semana y durante la semana del 23 al 29 de mayo”.

En Honduras, alrededor de 100 viviendas fueron dañadas y aproximadamente 1.000 personas damnificadas, a lo que cabe agregar como otras afectaciones reportes de carros atrapados en correntadas, viviendas dañadas, pasos obstruidos y calles inundadas.

Mientras, las autoridades nicaragüenses notificaron el fallecimiento de dos mujeres ahogadas.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó de un total de 35 incidentes ocasionados por las lluvias, entre inundaciones, hundimientos, colapsos estructurales, deslizamientos de tierra, flujos de lodo, socavamientos y derrumbes.

En tanto, el ministro de Medio Ambiente de El Salvador Fernando López señaló que “lo que se tiene es una combinación de varios factores, no es específicamente una tormenta, sino varias situaciones que están sucediendo alrededor; por el momento no hay indicios de que haya algún riesgo, es el inicio de la época lluviosa, por lo tanto, los suelos no están sobrecargados de humedad, pero siempre vamos a estar informando”.

