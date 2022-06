CIUDAD MCY.- Desde que empezó el Corona Virus, decretaron el uso del tapa boca como unas de las medidas preventivas que los gobiernos a nivel mundial tomaron para radicar un poco la pandemia y salvar vidas. Tres años han pasado, las vacunas han tenido el efecto esperado, se disminuyo el virus, pero aun no se ha ido.

Cabe resaltar, que gran parte de las personas hoy en día se han puesto la vacuna de refuerzo, la cual ayudado considerablemente. Pero no olvidemos que el virus muta, y hasta que no se vaya definitivo es irresponsable, decretar que no es obligatorio el uso del tapa boca!.

Siembargo no todos los países están de acuerdo con estas medidas, Venezuela como poco países, hacen campaña para el uso del tapaboca, «el peligro no se ha ido, pesar de las vacunas», siguiendo las normativas de las autoridades sanitarias a nivel internacional.

A pesar de que muchos países están utilizando estas medidas como medio político y no de protección al pueblo, solo las personas pueden juzgar y decidir ya que muchos gobiernos no se preocupan por el bienestar de su pueblo.

No es conveniente usar el tapa boca solo en espacio cerrado, el Corona virus en el ambiente. «No olvidar», el virus no se ha ido, el tapa boca han salvado vida.

Estos son algunos países que decretaron no llevar mas tapa bocas: Colombia, Ecuador, México, Paraguay, España, Estados Unidos (algunos estados), Corea del Sur, Alemania, Austria y Holanda.

Ciudad MCY.