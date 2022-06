CIUDAD MCY.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó crear un plan para recuperar el Servicio Fondo Nacional del Poder Popular (Safonapp), tras la denuncia de falta de recursos del fondo para la atención de los consejos comunales.

«Los bancos comunales es un proyecto del comandante Chávez y yo he insistido mil veces en que fortalezcamos los bancos comunales, le metamos recursos (…), el banco comunal necesita hierros, el Safonapp tiene que ser un fondo fuerte, yo partía del hecho que estaba funcionando, me engañaron, eso no puede ser», puntualizó el jefe de Estado venezolano durante un recorrido desde Altos de Lídice, en Caracas.

En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el Mandatario Nacional ordenó que, además, se entregue de forma inmediata los recursos y los financiamientos necesarios a través del Banco Bicentenario y el Banco de las Comunas.

«Yo quiero que los bancos comunales se pongan las pilas, el Banco Bicentenario (…) Es inaceptable que el Safonapp, que es el fondo para financiar las comunas, esté trancado, eso es inaceptable, es contra natura y eso es contrarrevolucionario y se tiene que acabar», aseveró inconforme.

Por otra parte, instruyó al ministro de Comunas, Jorge Arreaza, a articular los Consejos Comunales con el motor farmacéutico, con el objetivo de distribuir la medicina, que se hace en el país.

«Venezuela tiene un motor farmacéutico que está produciendo el 65% de las medicinas del país, y yo le he planteado que produzca en el corto plazo el 80% de las medicinas del país. Arreaza, tú convocas al motor farmacéutico y lo articulan a los Consejos Comunales y Comunas, para que llegue la medicina nacional», sentenció.

MARCOS GAVIDIA

Información AVN