Gobernadora Karina Carpio recibió reconocimiento por parte de los integrantes de la promoción.

CIUDAD MCY.- Desde el Teatro de la Ópera de Maracay, 189 graduandos de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Unefa), pertenecientes a 19 carreras, recibieron títulos y medallas, de manos de sus familiares, autoridades de la Casa de Estudios y la gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, quien apadrinó la Promoción “141 Años de la Proclama del Gloria al Bravo Pueblo”.

Al acto solemne de graduación estuvo a cargo del vicerrector académico de la región central, Capitán Doctor Juan Carlos Otaiza, quien acompañado de decanos, jefes de área, coordinadores de extensión, alcaldes y la máxima autoridad regional, dirigió la actividad en la que se permitió a los familiares de los estudiantes acompañarles desde el escenario, como un gesto de humanismo que invitó a enaltecer en familia tan importante logro.

Los egresados pertenecientes a las extensiones de Maracay, Cagua, San Casimiro y Colonia Tovar, correspondieron en el caso de los Doctorados, a las carreras de Innovaciones Educativas y Ciencias Gerenciales, mientras que los títulos de Maestrías fueron conferidos en las áreas de Recursos Humanos, Gerencia de Mantenimiento y Gerencia Logística.

En relación a Ingenía, destacaron Aeronáutica, Agrónoma, Civil, Eléctrica, Mecánica, de Sistemas y de Telecomunicaciones. Las licenciaturas obtenidas correspondieron a Administración y Gestión Municipal, Administración de Desastres, Economía Social, Contaduría Pública, Enfermería y los Técnicos Superiores Universitarios (TSU), se graduaron en Enfermería y Turismo.

Durante la actividad, la Gobernadora Carpio dirigió emotivas palabras de aliento y felicitaciones a los nuevos profesionales de la República, “hay que tener un corazón reposado para aguantar esta emoción, que se acaba de vivir en este momento, hermoso, fantástica”, refirió la mandataria regional el mismo tiempo que aseguró percibir lágrimas de emoción tanto de los protagonistas, como de quienes les acompañaron.

“Con el tapaboca también se podía escuchar un susurro, donde la mamá le decía a su hijo, te amo y donde el hijo también le decía, te amo”, describió Carpio, al mismo tiempo que agregó, “no esperen nunca el aplauso del hombre, el mejor aplauso es el aplauso que nosotros tenemos dentro, de que lo estamos haciendo bien, lo logramos”.

Finalmente, y al hablar sobre su plena disposición para apoyar a las generaciones de relevo, sentenció, “aquí estoy yo, no tan joven, pero valiente, no tan joven, pero aguerrida, no tan joven, pero con ganas y con el mismo ímpetu, con el mismo amor y con la misma gallardía que pueden tener ustedes”.

Por su parte, Andrea Herrera, recién egresada como Ingeniera en Telecomunicaciones, del núcleo Maracay, aseveró, “me siento muy agradecida, orgullosa y entusiasmada por esta experiencia increíble” y de igual manera describió su motivación para decidirse por la cerrera, “me encantan las telecomunicaciones, las comunicaciones todo lo relacionado con eso, es mi pasión”.

En este mismo orden de ideas, Gexiva Coronado, quien recibió la Licenciatura en Administración y Gestión Municipal, al cursar estudios desde el núcleo de la Ciudad Jardín, declaró, “tengo muchas emociones, entre nostalgia y felicidad de estar acá compartiendo este momento con muchas personas que se volvieron parte de mi familia”.

En otro orden de tópicos, es importante destacar que la gobernadora Karina Carpio recibió un reconocimiento de manos de los integrantes de la promoción que en parte de su reseña destacó, “como testimonio de agradecimiento a su entrega, esfuerzo en pro del pueblo aragüeño”. Acción que fue recibida con gran agrado.

OROIPSIS GIL