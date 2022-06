CIUDAD MCY.- Deyna Castellanos es la nueva jugadora del Manchester City. La venezolana, de 23 años se incorporará oficialmente el Club una vez terminado su actual contrato con el Atlético de Madrid, el próximo 1 de julio.

Nacida en Maracay, Venezuela, la talentosa atacante pasó sus años formativos en la Escuela de Fútbol Juan Arango en su país antes de trasladarse a los Estados Unidos en 2016 para llevar a cabo sus estudios universitarios, por lo que militó tres temporadas en Florida State Seminoles.

Sus registros goleadores en su etapa americana, 48 goles en 42 partidos, llamaron la atención de muchos, como la propia FIFA que incluyó a Deyna entre las tres finalistas del premio FIFA Best Women’s Player of the Year en 2017.

En 2020, la nueva jugadora del City firmó su primer contrato profesional con el Atlético de Madrid, en el que ha militado durante dos temporadas, en la que ha disputado la Liga de Campeones y anotado un total de 23 goles en sus 57 partidos como rojiblanca.

Deyna fue clave en la conquista de la Supercopa de España 2020/21 y en ayudar al Atlético a conseguir la cuarta plaza en la presente edición de la Liga Iberdrola.

A nivel internacional, la atacante ha representado Venezuela desde los 14 años y ganó la Bota de Oro en el Mundial sub 14 de 2017. Llamada por el equipo sub 20 en enero de 2018, brilló en el campeonato sudamericano de la categoría y rápidamente dio el salto a la selección absoluta, tres meses después, marcando en su debut contra Ecuador en la Copa América.

Deyna anotó cuatro goles en la victoria 8-0 sobre Bolivia unos días después y fue nombrada capitana del equipo nacional en 2021.

Información El Aragüeño