CIUDAD MCY.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó 780 personas contagiadas por viruela del mono, en al menos 27 países, desde mediados de mayo.

Mediante un comunicado -citado por Sputnik-, la OMS señaló que los casos se confirmaron en cuatro regiones que no son endémicas del virus.

«La OMS evalúa el riesgo a nivel mundial como moderado, considerando que esta es la primera vez que se notifican muchos casos y grupos de viruela del mono simultáneamente en países no endémicos y endémicos de áreas geográficas muy dispares», refirió el texto.

Los países en donde se registran más casos son Reino Unido (207), España (156) y Portugal (138).

Hasta la fecha, detalló el organismo, no se registran muertes asociadas al actual brote de viruela, en los países donde esta infección no es endémica; no obstante, en otros países -como Nigeria- sí se registran fallecidos.

Fuente: AVN