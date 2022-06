CIUDAD MCY.- Está por caer el telón. Horas definitivas para que la Fifa anuncie el veredicto final sobre el caso de Byron Castillo. El máximo ente del fútbol revelará su decisión el próximo 10 de junio, pero este martes ha saltado un nuevo ‘problemón’ para el combinado dirigido por Gustavo Alfaro. Y lo peor de todo es que, de acuerdo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no existirían dudas que el reciente fichaje del Club León de México sí es colombiano.

Y es que el encargado de destapar las cartas ha sido Eduardo Carlezzo. El abogado brasileño, que representa a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (Anfp), ha señalado en medio de una extensa conferencia de prensa que Castillo es oriundo de Tumaco, Colombia, lo que agravaría muchísimo más la defensa por parte de Ecuador.»Sería escandaloso si la Fifa desconociera estas informaciones.

Son muchas cosas. Llevo muchos años como abogado. Si Ecuador va al Mundial, el Mundial estará manchado», aseveró de manera tajante Carlezzo. A lo que añadió: «Aquí, aparentemente, la Fifa va a llevar una determinación acerca de la federación y no habrá una investigación específica al jugador. Nosotros pedimos una audiencia para escucharlo. Él tiene que hablar. Es el principal testigo, involucrado. Me preocupa mucho que la Fifa no lo haya llamado».Pero la cuestión no se quedó ahí.

Entre una serie de imágenes, una de las más llamativas es la exhibición de un certificado de bautismo del futbolista, una ceremonia que se realizó en Colombia. «Ese documento para mí es importantísimo y es impresionante lo que hemos conseguido: presento por primera vez el certificado de bautismo de Bayron Javier en Tumaco.

Ese documento tiene fecha de 25 de noviembre de 1996», dice.A su vez, agrega: «Acá está el certificado de matrimonio de los padres. Se puede ver que Olga y Harrison se casaron en Tumaco, vivieron en Tumaco, que el jugador nació en Tumaco y fue bautizado en Tumaco.

Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier.

En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, Tiene una hermana», concluye.Testigo clavePero en medio de tantas idas y vueltas, Carlezzo también demostró tener un ‘joker’.

Y se trata de Jaime Jara, un coronel ecuatoriano en retiro que presidió la Comisión de Investigación del fútbol en el país de la mitad del mundo, y que no tuvo dudas en afirmar que Castillo sí es cafetero.»La información recibida por ustedes en este cotejamiento de documentación de un lado y de otro, establece que el jugador tiene la nacionalidad colombiana.

Sí, lamentablemente es así. Tenemos todos los respaldos y toda la documentación necesaria para nosotros pronunciarnos de esa manera y presentar el informe. En este caso especial de Byron Castillo nosotros, y personalmente yo fui a Tumaco, fui al pueblo donde pudimos conseguir la información, imagínese usted», afirmó Jara.

Ya por último, el abogado brasileño puso en jaque a la Federación Ecuatoriana de Fútbol: «Yo no sé cómo ser más preciso, más claro, más contundente, me faltan las palabras, pero el jefe de investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol fue a Tumaco personalmente y confirmó que el jugador nació en Colombia».

Información MARCA