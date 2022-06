CIUDAD MCY.– En el marco de la celebración del 92° Aniversario de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, el jueves 30 de junio, a las 6:00 pm, seremos testigos de un hecho inédito en la historia musical del país: La OSV tocará en el Centro de Acción Social por la Música.

“Cuando los grandes se juntan. La OSV visita al Sistema”, contará con la presencia de la OSV dirigida por el brillante maestro venezolano formado en el Sistema, Christian Vásquez, y acompañada por el reconocido pianista venezolano galardonado con un Grammy Latino, Kristhyan Benítez.

El exigente repertorio, Concierto para piano y orquesta No. 2 en Do menor de Sergei Rachmaninov y la Sinfonía No. 6 en Si Menor, “Patética”, de Piotr Ilich Tchaicovsky, hará retumbar la majestuosa sala Simón Bolívar y será sin duda una experiencia inolvidable e irrepetible para el público presente.

Esto es posible gracias a la colaboración de “Amigos Sinfónicos”, asociación civil sin fines de lucro, cuya misión es retomar y desarrollar la histórica relación entre la empresa privada y el sector cultural venezolano. En esta ocasión lo hace a través del apoyo a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, patrimonio artístico de la nación y la agrupación orquestal más antigua de Latinoamérica.

Fuente: Cortesía