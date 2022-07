CIUDAD MCY.- Una mañana de música y baile se vivió este miércoles en las instalaciones de Ciudad MCY, con la visita de la histórica Orquesta Los Melódicos durante la Parada Radial de Aragüeña 99.5FM, en medio de su gira de medios previa a la presentación que realizarán el próximo viernes 15 en el Parque Carlos Raúl Villanueva junto a la Billo’s Caracas Boys.

64 años de trayectoria artística se encuentra celebrando esta Orquesta, presentando en la actualidad una nueva generación de cantantes que tienen el reto de continuar el legado del maestro Renato Capriles, legado que ha sabido llevar su hija, Ileana Capriles, como directora de la agrupación desde hace exactamente once años.

“Nunca hemos dejado de trabajar ni sonar a pesar de los nuevos ritmos que han salido en 64 años, nuestra música ha evolucionado y quienes asisten a nuestros conciertos conocen los nuevos elementos que hemos incorporado, tenemos una gran evolución en imagen y sonido”, manifestó Capriles.

Los Melódicos aprovecharon para hablar un poco acerca de su carrera artística y de todos los talentos que han pasado por sus filas, tales como Diveana, Miguel Moly y Natusha, referentes de quienes hoy conforman una de las bandas más exitosas de Venezuela.

Capriles aseguró que durante algún tiempo fue una sorpresa para todos que ella quedara a cargo de la banda tras el fallecimiento de su padre, sin embargo logró disipar las dudas con mucho trabajo, acciones que celebra este mes de julio, tras cumplir once años de esa primera vez que logró dirigir la orquesta.

Una de las grandes sorpresas durante su trabajo como directora de la orquesta fue el descubrimiento de uno de sus integrantes en San Jacinto, luego de participar con otro grupo al que pertenecía el cantante en ese momento siendo telonero de Los Melódicos.

“La maestra Ileana me pidió que me quedara en tarima, ahí se empezó a cumplir un sueño porque los estaba viendo muy de cerca, me pidieron que cantara un tema y con el pasar de los meses recibí la llamada tan esperada. Fue una audición y yo no lo sabía”, recordó el cantante.

Maracay los recibe

La Ciudad Jardín podrá disfrutar el próximo viernes 15 de julio, en los espacios del Parque Recreacional Carlos Raúl Villanueva, de la magia y el poder de Los Melódicos, en un evento repleto de talento, con más de 20 personas en tarima, entonando canciones reconocidas como Apágame la Vela María, Zúmbalo, El Merecumbé y Diávolo, así como los nuevos temas que la importante agrupación musical tiene para ofrecer a todos sus seguidores.

“Van a escuchar muchísimos éxitos entre la Billo’s y Los Melódicos, estamos hablando de más de 100 años de historia, dos tarimas para los talentos grandes y dos pequeñas, y un millón de recuerdos y letras que no los dejará sentar ni un ratico”, recalcó Capriles.

Es necesario mencionar que, durante la Parada Radial, los músicos y los transeúntes pudieron disfrutar de la nueva edición impresa de Ciudad MCY, acompañado de un buen café para iniciar el día, cargado con grandes noticias del acontecer regional y nacional.

JHOSMARI BLANCO