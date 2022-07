CIUDAD MCY.- Fin de semana de victorias aurirrojas a nombre de los juveniles del Aragua Fútbol Club, quienes demostraron todo su talento en el torneo estadal frente al equipo Kairos FC del municipio Libertador, para quedarse con la totalidad de puntos a disputarse en la jornada de fútbol.

Fueron en total cinco encuentros los que se efectuaron el pasado sábado en el campo sintético del Parque Santos Michelena de Maracay, donde los chicos de la sub 10 se encargados de subir el telón de los juegos con una gran actuación al ganar 2-0 con goles de los canteranos Santiago Leal y Máximo Gómez.

Por su parte la sub 12 y sub 14 no defraudaron al ganar sus respectivos compromisos ante Kairos FC, siendo el delantero José Romero el encargado de darle el triunfo al equipo sub 12, mientras que Jesús Aponte y Wilinyer Espinoza hicieron lo mismo en la sub 14 para dejar un 2-1 a favor.

Los últimos en desarrollar sus partidos fueron los Aurirrojos de la Sub 16 y Sub 18, quienes no tuvieron piedad alguna y marcaron una brecha larga frente a sus rivales. La Sub 16 ganó 3-1 con los tantos de Aleison Albarran, Ángel Sánchez y Jozabad Suarez, mientras que la cereza del pastel la colocó la Sub 18 del Aragua FC, quien goleo 8-0 al elenco palonegrense con un hat-trick de José Gandolffi, dos tantos de Wilkerman Rojas y Matews Pacheco, Juan Covarrubias, con la última anotación.

Una verdadera aplanadora aurirroja lo que se ha venido desarrollando en las categorías juveniles del Aragua FC, formando el talento de las próximas temporadas del cuadro de la Ciudad Jardín.

Información Aragua FC