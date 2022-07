CIUDAD MCY.- El Sindicato de Trabajadores de Empresas Polar exigió al grupo que cumpla con el reenganche a sus labores de 10 mil trabajadores y así normalizar su situación, luego de que en 2016 el presidente de la empresa, Lorenzo Mendoza, los sacara de la compañía.

El petitorio lo hizo el presidente del sindicato, Frank Quijada, en entrevista con el programa Al Aire, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

«Si no nos dan respuesta, vamos a tomar las instalaciones que están por Los Ruices y Los Cortijos, este viernes 15», advirtió.

Consideró que Lorenzo Mendoza no puede estar por encima de la ley y no puede pretender ser un Estado dentro del Estado, ante su actitud de no acatar las medidas indicadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Hemos hablado con los abogados de ellos –de Mendoza- porque ellos no nos atienden; de hecho, cuando hay un reenganche de un trabajador y va un funcionario, no lo dejan entrar. Ellos creen que están por encima de eso», fustigó Quijada.

A TODAS LAS INSTANCIAS

«Nuestro caso está en la Inspectoría del Trabajo, en los tribunales laborales, en el TSJ, nuestro caso lo tiene la fiscal 63, la doctora Vanesa Delgado. No tenemos para dónde ir, y nosotros no queremos ir a instancias internacionales», destacó el sindicalista.

No obstante, recalcó que el sindicato de trabajadores está dispuesto a dialogar, por la justicia y la armonía entre las partes.

«Le hago una invitación a Carlos López, a Will Rangel, a que nos acompañen el viernes a los portones de la agencia de Polar Los Ruices, que allí vamos a estar por lo menos 300 trabajadores», añadió Quijada.

Fuente AVN

MARCOS GAVIDIA