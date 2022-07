***Va por el primer triplete al aire libre con la mira en los 16m***

CIUDAD MCY.- La plusmarquista mundial del triple salto Yulimar Rojas reaparece este 16 de julio desde la 1:30pm (VE) en Oregón, ciudad que la vio debutar en los mundiales en el año 2014, esta vez para buscar ser la primera mujer sobre la faz de la tierra en ganar tres títulos mundiales al aire libre consecutivos en su prueba predilecta, y en el camino, muy probablemente, batir su propio récord absoluto de 15.74m e ir buscando los 16m.

“Estoy feliz de estar aquí en mi tercer mundial consecutivo al aire libre y más que todo estar en Oregon, una ciudad que me vio en mis plenos comienzos como deportista en mi primer mundial junior y años después gané en Portland mi primer mundial. Creo que eso me da buena vibra y aparte vengo recargada de grandes expectativas y compromisos”, declaró desde la pista del Hayward Field en Eugene, sede del torneo que inició este 15 de julio.

Sobre su estado de forma física, Rojas hace hincapié en que ha “entrenado muy muy fuerte” y que tiene “nuevas sensaciones” respecto a las páginas doradas que podría empezar a escribir este 16 de julio y que sellaría el 18, día de la gran final.

“Creo que siempre hay un día para colocarse una meta y yo soy una mujer de retos. Siempre he dicho eso. De retos, de compromiso. Este es un momento emocionante para mí”, recalca Yulimar, quien va rumbo a convertirse en la primera mujer de la historia que conquista tres oros en el triple salto, anulando el empate técnico que tiene con la rusa Tatiana Lebedeva, la cubana Yargelis Savigne y la colombiana Catherine Ibargüen. Rojas reinó en Londres 2017 y Doha 2019.

“Este año no he competido casi, pero ya sé cómo estoy, he estado sintiéndome en una gran condición física. Estoy esperando el momento de actuar para dar lo mejor”, avisa la venezolana que buscará batir el récord de triple salto en los Mundiales que aún posee la ucraniana Inessa Kravets (15.50m) desde 1995.

“Siento grandes expectativas de lo que será el salto triple de este campeonato mundial. Vengo defendiendo la corona como campeona y eso me motiva mucho más. Estoy tranquila, feliz, disfrutando, compartiendo, vacilando mi mundial y más que todo agradecida con Dios por brindarme la oportunidad de representar una vez más a mi país en esta contienda donde hay tantos referentes, ilusiones y sueños”, agrega.

La verdadera razón de no doblar en longitud

El doble reto de buscar el oro en triple y longitud de Rojas en los Mundiales de Eugene (Oregón) se vio frustrado en esta oportunidad, luego que la World Athletics comunicara semanas atrás al equipo técnico de la venezolana que la marca lograda este año en Guadalajara (6,93) no era válida, ya que se había hecho con unas zapatillas de triple y no de longitud, es decir, con una suela 5mm más gruesa de lo permitido (20mm).

Bajo este contexto, Rojas explica y aclara que “no sabía que mi marca en longitud del 2021 había sido antes de que se abriera el ranking de clasificación para este mundial. Recuerdo que salté 6.81m pero me quedaba un centímetro porque la marca que pide la World Athletics es de 6.82m”, contextualiza. Y continúa: “Lo intentamos hacer en una prueba de entrenamiento en largo en Guadalajara y pude hacer una gran marca (6,93) que pensaba que me había clasificado a este evento”.

Sin embargo, Rojas confiesa que los días posteriores hubo mucha presión externa por el tema: “No era que yo quería romper las reglas ni nada, sino que las zapatillas de longitud oficiales no me hacen bien después de saltar, porque cuando mi cuerpo se enfría, me hacen daño en los pies, me duele mucho el tendón de aquiles”, revela.

“Ese día en la primera carrera intenté saltar con ellas, pero sentía que después que saltara iba a tener las mismas molestias de siempre. Y a raíz de eso le dije a mi coach ‘vamos a saltar con las de triple y ya’. Entonces eso fue lo que pasó, sabíamos que las reglas eran esas, que quería clasificar al mundial en salto largo, pero si lo hacía corría el riesgo de tener la molestia de nuevo, entonces físicamente nos cuidamos”.

“A partir de ahí yo tenia la ilusión de que se hiciera una excepción de poder saltar aquí.

Es un pena para mí porque me siento en una gran condición física. Poder doblar, buscar los dos títulos mundiales era una ambición bastante grande que tenía. Era una meta importante pero estoy tranquila. En su momento será. Las cosas pasan por algo”, cerró.

Yulimar llega a Oregón, donde se estrenó en su laureada historia mundialista en la cita U20 de 2014, con un palmarés que la ubica como amplia favorita al oro y a seguir remarcando su nombre como la máxima saltadora de todos los tiempos: viene de lograr su tercer oro en mundiales bajo techo en Belgrado este año con un récord mundial absoluto de 15,74. Antes, en el mundial al aire libre de Londres 2017 y dos años después en Doha 2019, dominó con autoridad con marcas de 14,91 y 15,37, respectivamente.

En 2021 brilló con récord olímpico y mundial en Tokio 2020 al saltar el 15,67 que pulverizó en Belgrado.

Tras la épica en Serbia, la máxima estrella del deporte venezolano se ha recuperado de dolencias físicas y sólo ha competido en par de ocasiones: una de ellas fue en Guadalajara donde logró la marca citada de 6,93m y posteriormente en La Nucía, donde saltó 14.83 para ubicarse el 11 de junio como líder mundial del año.

Prensa Yulimar Rojas