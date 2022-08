CIUDAD MCY.- Apoyados en la ofensiva de Michael Carrera y Nicolás Romano, Gladiadores de Anzoátegui materializó otra victoria ante Taurinos de Aragua quien siempre se mostró aguerrido pesé al revés de esta jornada con pizarra de 91x87; encuentro disputado en las instalaciones del gimnasio cubierto Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias de la ciudad de Maracay, donde estuvo en disputa la copa «Karina Carpio» y la copa al jugador más valioso «Rafael Morales», ambas entregadas por la gobernadora de la entidad en compañía del presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua Luis Salinas y demás personalidades del Ejecutivo regional.

Fue un partido realmente emocionante que puso a vibrar a toda la fanaticada aragüeña presente en el feudo astado, quienes con cánticos y mucha algarabía alentaron en todo momento al quinteto cornúpeta. Sin duda alguna, el sexto hombre del equipo local dijo presente en ésta jornada dominical.

Por lo aragüeños abrió Kennedy Jones, Martín Escobar, Anthony Johnson, Alexander Quintí­n y Brandone Francis, mientras que por los anzoatiguenses estuvieron Humberto Bompart, Gregory Vargas, Anthony Pérez, Michael Carrera y Nicolás Romano.

Los de la armadura iniciaron el encuentro comandando el primer cuarto, aunque los cornúpetas se mostraron aguerridos en todo momento. Para el primer tiempo los orientales habí­a sacado una ventaja de dos puntos 26-24.

En el segundo cuarto, el encuentro estuvo mucho más caldeado y los ánimos muy elevados. Aragua se mostró más ofensivo para estar siempre arriba en el marcador, pero faltando un minuto para concluir el tiempo, Anzoátegui empató el encuentro, por lo cual Taurinos terminó definiendo con un lanzamiento de Kennedy Jones desde la media cancha un segundo antes de sonar la chicharra para desempate el marcador e irse al descanso con 46-47 a favor.

En la segunda parte del encuentro, gladiadores tuvo que ajustar sus estrategias. La ofensiva taurina se mostró superior en comparación al primer encuentro que tuvieron ambos equipos en Oriente. Los dos nuevos importados del equipo Taurino equilibraron la ofensiva. Sin embargo, el tercer parcial concluyó 65-60 a favor de Gladiadores.

En el último tiempo, fue difí­cil para Taurinos poder sacar la ventaja. Faltando 10 segundo de juego lograron acercarse por un tanto, pero las faltas cobradas por tiros libres hicieron imposible la remontada anhelada y terminó por sentenciar el compromiso.

Michael Carrera lideró el triunfo oriental con 23 puntos, 8 rebotes. Seguido por el argentino Nicolás Romano, con 19 tantos y seis rebotes. Por Taurinos destacaron Brandone Francis con 31 puntos y 6 rebotes, seguido de Steven Quiroz con 13 tantos y un rebote.

El director técnico del equipo Taurino, el mexicano Giovani Rivera comentó que al quinteto le está costando mucho cerrar los partidos. » Perdimos contra un equipo que es contendiente al título y que está armado para llegar a la final. Es un equipo bien dirigido. Hemos mejorado partido a partido. Tenemos que rescatar lo positivo de este encuentro. Mantener la concentración y la intensidad nos cuesta trabajo. Tenemos que meter la pelota sobre todo cuando tenemos tiempo y espacio. Tenemos que cerrar los partidos para mejorar esta racha negativa que tenemos», sentenció.

Por su parte, el jugador más valioso del equipo local el dominicano Brandone Francis coincidió con el entrenador que no están ejecutando correctamente las estrategias al final del partido y por eso no han podido concretar la victoria en los últimos cuatro encuentros. «Somos un equipo que va en ascenso. Hemos jugado un baloncesto excelente contra los mejores equipos de la Liga. Llevamos cuatro partidos en lí­nea perdidos, pero seguimos con la cabeza en alto. Vamos a buscar la manera de entrar en buena racha para ganar varios partidos consecutivos y así­ batallar entre los primeros de nuestra conferencia. Al final no hemos podido concretar la victoria porque no hemos podido cerrar los partidos», aseguró el jugador

ANDREINA LEÓN