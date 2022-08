CIUDAD MCY.- El mundo en el que vivimos es un lugar de estrés constante. Todo el tiempo que tenemos lo empleamos haciendo tareas, deberes, trabajando, etc.

Por ese motivo, se estableció el 15 de agosto, el día en el que la relajación fuera como única tarea.

Aunque nadie sabe en qué momento y desde cuándo surgió este día, lo cierto es que, cada 15 de agosto se celebra el Día Mundial de la Relajación.

Por lo que, relajarnos significa depurar la mente y el cuerpo, liberar las tensiones que no necesitamos y equilibrar nuestro organismo para que no colapse y no sea peligroso para nuestra salud.

