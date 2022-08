CIUDAD MCY.- Luego de un año sin ver acción en el primer equipo, el defensor Bryan Ruiz volvió con mucho ímpetu a jugar la máxima categoría del balompié nacional vistiendo la camiseta del Aragua Fútbol Club en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de la Liga Futve el pasado jueves frente a Zamora FC, luego de casi un año sin ver minutos con el conjunto absoluto del cuadro aragüeño.

Constancia y trabajo diario fueron las claves de este juvenil de la cantera amarilla y roja, quien ha tenido una buena temporada en el Aragua FC reserva, jugando de manera excelente el torneo Promesas, no sólo en su posición natural como lateral izquierdo, sino en una nueva modalidad como defensor central, logrando de esta forma llamar la atención del director técnico Leonel Vielma, para así ser tomado en cuenta nuevamente con sus compañeros que disputan la Liga Futve.

«Volver fue grandioso, a pesar del resultado estoy muy contento por mi regreso, además, jugamos muy bien, creamos ocasiones de gol y me sentí muy cómodo dentro de la cancha; fue como jugar por primera vez de nuevo», sostuvo.

Un nuevo reto en su corta carrera como futbolista es consolidarse en una nueva posición, un desafío que ha asumido como con jerarquía de un jugador experimentado, acatando las órdenes de sus entrenadores de la Reserva Aurirroja y que ahora deberá cumplir en la absoluta.

«Aunque me costó un poco los primeros minutos, porque era una nueva posición la de central, luego me sentí tranquilo, sin nervios y más teniendo a Arquímedes Hernández como compañero de zona, quien me ayudó muchísimo y me hablaba durante el juego; nunca olvidaré este juego», sentenció.

Sin duda alguna fue un buen regreso para Bryan, quien no jugaba desde el 3 de noviembre del 2021 en la derrota de su equipo ante Dpvo. Lara de 4-0, casi el tiempo que le toma al planeta en girar alrededor del Sol. Es por esto que el joven de 20 años no dudo en expresarle su agradecimiento al entrenador Vielma por brindarle la oportunidad y la confianza de no sólo convocarlo para el juego contra los blanquinegros, sino de ubicarlo dentro del once inicial de aquel encuentro.

Un verdadero ejemplo de perseverancia es lo que transmite el joven Bryan Ruiz, quien ha tomado más confianza en sí mismo, para mantenerse en los entrenamientos con el Aragua FC, para preparar el reto de la jornada 25 de la Liga Futve en la cual se medirán a Zulia FC en la ciudad de Maracaibo el próximo jueves 18 del presente mes.

PRENSA ARAGUA FC