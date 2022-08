***En esta convención se recibieron aproximadamente mil 500 personas diariamente***

Ciudad MCY.- A propósito del regreso del programa Ciudad MCY Al Día, totalmente renovado que realizó una cobertura especial en la I Convención Empresarial Agroalimentaria, que permitió proyectar los nuevos emprendimientos apoyados por el Ejecutivo regional y los nuevos avances en materia agroproductiva, que permitirán el fortalecimiento económico de la región central del país.

Así lo dio a conocer el G/D Orlando Rodríguez, secretario de Desarrollo Agrario del estado bolivariano de Aragua y gerente regional de la empresa de alimentos Aragua Socialista(ALAS), quien al inicio de su intervención afirmó que esta convención presenta a futuro un antes y un después.

“Dentro de los registros que nosotros llevamos podemos visualizar que se estarán materializando las grandes alianzas tanto del sector público como del sector privado, la potencialidad de nuestro parque agroindustrial, apuntalado con el amplio desarrollo y el gran potencial, fortalezas y acciones que se van a realizar para fortalecer la economía del país”, describió la autoridad.

El evento permitió abrir esa ventana al público que asistió, donde se evidenció el interés para avanzar en el fortalecimiento del aparato agro productivo del país, el potencial y desarrollo con que cuenta el estado in crescendo, gracias a las políticas del Presidente de la República y en Aragua con la gobernadora Karina Carpio.

En el mismo contexto, explicó que a través de la empresa Alimentos Aragua Socialista la distribución de los alimentos llega a más de 650 mil familias en toda la entidad, contando con una flota primaria que trae los alimentos de 10 empaquetadoras que están distribuidas a lo largo y ancho del país. “Contamos con una red de distribuidores secundarios de 100 vehículos, contando con esa columna vertebral que constituye más de 3 mil500 jefes de CLAP, jefes de calle, con el mejoramiento de la economía del país, lograremos mejores condiciones a futuro”, dijo.

Al mismo tiempo, detalló que ALAS está constituida por 20 unidades productoras, entre las cuales se puede mencionar el grupo de restaurantes que forman parte de esta red productiva. Aseguró que el sector avícola está ampliamente puntualizado en La Victoria, en pleno desarrollo se hace mejoramiento de los cultivos.

La secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Maritza Mendoza, refirió que en esta convención se recibieronaproximadamente1500 personas diariamente, más de 50 emprendedores y productores han venido a mostrar que el estado Aragua tiene con qué en materia productiva.

Agregó que “estamos apegados a la Ley del emprendedor con las 4F,se le da formalidad, formación, capacitación y financiamiento a los productores aragüeños”.

EMPRENDEDORES HABLAN DE SU PRODUCCIÓN

Rafael Mercado, presidente de Agroprado, describió que esta agropecuaria es nueva en Maracay, se encuentra ubicada en la avenida Aragua y son distribuidores oficiales de alimentos La Roca, los cuales se están posicionando en la región central del país.

Entre otras cosas, indicó Mercado que también ofrecen implementos para la siembra, fertilizantes, maquinarias y “todo lo necesario para ofertara nuestros clientes”. Esta iniciativa “nace por el amor a los animales, nos unimos personas que tienen esa misma noción de amor por los animales, la granja de contacto cuenta con unos Ponis, chivos para que la familia vaya y pase un rato distinto”.

Fortalecimiento del área industrial

Por otro lado, Nilva Arias, gerente general de Ávila BeltCompany, también expresó que se trata de una empresa dedicada a la movilidad industrial, que nace de la necesidad de uno de sus accionistas, quien pidió ayuda para rediseñar sus estrategias de ventas y adaptarlas a las nuevas modalidades del mercado.

“Tiene más de cuatro años en el mercado, suministran bandas trasportadoras, correas de transmisión, de arrastre, bandas modulares, tubulares, nace como un nuevo emprendimiento, es una ventana que favorece a los emprendedores para demostrar lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos”, dijo Arias.

Refirió que Venezuela es el mejor país para abrirse a nuevas oportunidades. “Nosotros no solamente vendemos bandas, vendemos un servicio, vendemos calidad, estamos allí para apoyar a nuestros clientes, ser más allá que un proveedor”, señaló.

Producción nacional

Marlin Gil, emprendedora de la marca Pastelitop, comentó que junto a su esposo inició con varios ensayos, a medida que los clientes les pedían nuevas cosas, iban innovando, y ahora ofrecen tequeños y masas para pastelitos.

“Creyendo en mi país, no quisimos abandonar nuestra tierra y decidimos emprender, agradezco primeramente a Dios y al Ejecutivo regional por este apoyo, porque aquí se ve el despertar de nuestra Venezuela, nuestro estado Aragua, no hemos dejado de creer en nuestro país, ya hemos distribuido en pequeños comercios, también se venden tequeños de queso, le digo a todas las personas que no han iniciado su emprendimiento que crean en su país”, expresó con emoción.

De igual forma, Eduardo Vieira, quien comercializa jugos y derivados de la pulpa de frutas, comentó que veía que la calidad de los jugos que tomaban o satisfacían su paladar, por ello comenzó “a comprar pulpas de frutas, no tenía empleo, dije: ‘vamos a emprender, a hacer jugos’, aunque también se realizan todos los derivados de la pulpa de frutas, bocadillos, mermeladas, tostones, estamos creando más productos y creciendo más”.

Destacó que también ofrecen bebidas achocolatadas, las cuales se distribuyen en 60 negocios de Aragua, al igual que los jugos Fruguitos, vienen en presentaciones de 400 mililitros, 900 ml y 1,8 litros, en panaderías, bodegas y otros comercios.

Envió su mensaje de esperanza toda la población en general. “Primero, tengan fe en lo que hacen, esa es la quinta f de nuestra gobernadora Karina Carpio, la F de Fe, en lo que se hace, agradecido por brindarnos la oportunidad de participar en esta convención, esperemos que se repita este evento, para nosotros esto es una ventana para mostrar nuestros proyectos, queremos expandirnos y necesitamos personas que nos ayuden y de esta manera tener más capacidad”. Agregó que los jugos tienen una duración de tres meses.

