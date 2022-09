**La principal hipótesis que se maneja es que Fernando Sabag actuó solo, en el marco de un discurso político antiperonista**

CIUDAD MCY.- El Poder Ejecutivo tiene como hipótesis básica del atentado contra Cristina Kirchner que el atacante, el brasileño Fernando Sabag, actuó solo, en el marco de un discurso antiperonista, y ferozmente contrario a los planes sociales.

El individuo tiene padre chileno y madre argentina, pero nació en Brasil, aunque supuestamente es residente en Argentina desde 1993.

Una pericia determinará si los disparos no salieron porque Sabag estaba nervioso y no corrió bien hacia atrás la corredera o si el arma, una pistola 380 Bersa, es vieja y con mal mantenimiento. El proyectil que estaba en el cargador -había cinco balas- no ingresó a la recámara y por eso no se produjo la tragedia.

LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

La calificación del delito sería tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por alevosía. Es obvio que CFK no tenía ninguna defensa cuando Sabag se puso a centímetros, de manera que por eso cabría el agravante de alevosía.

En principio, el agresor tendrá un defensor oficial, Juan Manuel Hermida. Según dicen en Comodoro Py, es técnico, mesurado, de bajo perfil, con bastante experiencia.

EL PERFIL DEL ATACANTE DE CFK

Los antecedentes de Sabag tienen que ver con la portación de arma impropia, un hecho ocurrido en marzo de 2021, cuando lo detuvieron por andar en un auto sin patente trasera. Al abrir el baúl apareció un cuchillo de gran tamaño. El vehículo está ahora abandonado y el Gobierno de la Ciudad se disponía a remolcarlo y convertirlo en chatarra.

También tiene denuncias por violencia de género y por maltrato animal. No tenía antecedentes de uso de un arma letal como la que utilizó ayer, pero se percibe un perfil violento.

De acuerdo a las primeras investigaciones, Sabag no integra ninguna organización, pero es algo que se sabrá más cabalmente cuando se haga la pericia del arma. Tiene perfiles en redes sociales, algunos con su nombre y otros no. Será de máxima importancia dar con las personas que lo rodean o rodearon.

Fuentes: SPUTNIK

MARCOS GAVIDIA