CIUDAD MCY.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este martes de nuevo que se militarice a su país con la Guardia Nacional y repitió que seguirá defendiendo que dependa de la Secretaría de Defensa (Sedena).

De acuerdo con información de Prensa Latina, el mandatario mexicano volvió a ser abordado sobre el polémico tema ya votado por diputados a favor de la incorporación administrativa de la Guardia a Sedena pero con limitaciones.

Ante una campaña de presuntas violaciones de Derechos Humanos de ese cuerpo policial-militar, aseguró que no se han registrado recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo dos, a todas las Fuerzas Armadas desde que está en el Gobierno.

Asimismo, indicó que su administración se ha caracterizado por no violar Derechos Humanos. «Puedo decir que no somos iguales; no se ha declarado la guerra a nadie, no torturamos ni hay masacres, pero nuestros adversarios están en una campaña de desprestigio porque no quieren la transformación del país», sostuvo en conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

Al respeto, López Obrador recordó el caso de Genaro García Luna (preso en Estados Unidos por estar ligado al narcotráfico), secretario de seguridad y brazo derecho del expresidente Felipe Calderón, quien llevaba a periodistas a «su búnker» donde tenía el control de todo el país y tecnología de punta para espionaje y represión.

Señaló que México necesita que la Guardia Nacional «no se eche a perder como pasó con la Policía Federal y esta institución debe estar dependiendo de la Sedena».

A su vez, consideró que su adversario el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace bien en rectificar y proponer que el ejército siga en la calle hasta el año 2028 y que no regresen a los cuarteles.

Esta es la segunda mañana consecutiva en la que el mandatario aborda el polémico tema de la Guardia Nacional, pues recientemente celebró la aprobación de la reforma legal que permitirá trasladarla a la estructura de la Sedena.

Añadió sentir confianza en que pueda aprobarse en el Senado de la República, sin embargo, acotó: «si los senadores deciden que no van a votar porque se militariza el país o cualquier excusa, ya nosotros cumplimos. Voy a estar constantemente planteándolo. Porque es un asunto de interés general».

Asimismo, dijo que él no permanecerá callado sobre los senadores que voten en contra del traslado de la Guardia Nacional «vamos a respetar su decisión, pero aquí vamos a hablar sobre el tema, no es amenaza ni advertencia, es que se trata de intereses superiores», recalcó.

Información AVN