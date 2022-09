CIUDAD MCY.- El Gobierno de Colombia reafirmó su compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y no repetición en el caso de las agresiones de miembros de la Policía y Ejército a la población civil.

Así lo manifestó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante un acto en la Plaza Bolívar de Bogotá, en memoria de las víctimas de las protestas ocurridas en Bogotá en 2020.

«Estamos comprometidos con la verdad, con la justicia, con la relación y en lograr garantías de no repetición. Que hechos como este no vuelvan a ocurrir ni en Bogotá, no en otras ciudades (…) Vamos a contribuir con el esclarecimiento, por la consecución de la verdad», señaló.

Velásquez indicó que el gobierno de Gustavo Petro «no patrocina la impunidad», en referencia a la muerte de Javier Ordóñez, asesinado hace dos años por varios uniformados de la Policía.

Luego de la muerte de Ordóñez se generaron más protestas en varios puntos del país, donde murieron 14 personas y más de 50 policiales resultaron heridos.

AVN