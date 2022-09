***Esta gran iniciativa forma parte de un sueño que hoy es una realidad cristalizada***

CIUDAD MCY.- Lo que desde un inicio fue un sueño, una revelación de Dios, hoy es una meta cristalizada y la I Expo Mini Exitosos «Yo también puedo» es una muestra de ello, es una señal de que los sueños sí se pueden cumplir.

Así lo aseguró Natalia Dale, productora ejecutiva de Emprendedores Exitosos, que es una cadena de emprendedores pertenecientes al Grupo Dale que organiza y asesora a varios sectores de emprendimiento en la entidad.

Esta actividad contó con la participación y acompañamiento de la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Maritza Mendoza, quien aplaudió esta gran iniciativa de un grupo de emprendedores exitosos que lograron encontrarse en los espacios de Telearagua.

La titular de Desarrollo Económico comentó que en esta jornada niños y niñas con sus habilidades en la elaboración de diferentes rubros mostraron sus miniemprendimientos juntos a sus madres, padres y representantes, “una vez más nuestra Gobernadora Karina Carpio abre las puertas de los espacios públicos para apoyar al pequeño emprendimiento como motor de la economía y en donde los más pequeños de la casa se van formando en el saber para enriquecer su crecimiento”.

Retomando lo antes expuesto, Natalia Dale afirmó que esta es la primera Expo Kids que lleva a cabo la organización Emprendedores Exitosos, “esta expo nace del corazón de Dios, reveladora través de un sueño, donde estaba en una expo de niños, desde allí me vi rodeada de muchos niños y me vi haciendo una expo para ellos, en mi mente decía vamos a hacerlo, nunca me pasó por la mente trabajar con niños, pero sí me atreví a hacer una expo playera, porque no sabía trabajar con niños y aquí estoy, basándome en esa palabra diciéndome que Dios iba a estar conmigo”.

Comentó que desde el primer momento fue algo impresionante, “porque desde el mismo momento que di a conocer esta idea todo el equipo interno de Emprendedores Exitosos fue movilizándose, a partir de allí comenzamos a trabajar juntos, conseguimos muchos patrocinantes que forman parte del directorio de Emprendedores Exitosos”.

En el mismo contexto, informó que el directorio Dale es una gran comunidad de emprendedores, que desde el año 2019 vienen impulsando el emprendimiento.

“En esta expo hay 10 expositores, la gran mayoría son niñas, con una variedad de productos, entre ellos se puede mencionar bisutería, academia de bailes, pasteleros, otros que participan en la siembra de cactus, entre otros”, manifestó.

Envió su mensaje final diciendo que a través de esta miniexpo se está impulsando el sueño de estos niños, “Dios los creó con grandes talentos para grandes proyectos y para que puedan alcanzar todas sus metas”.

En el evento pudieron disfrutar de un show de princesas Disney, bailoterapia risística, música llanera, niños cantando música llanera, inflables.

El directorio Dale está integrado por emprendedores en el área de repostería, decoración, ropa, moda, accesorios y distribuidores.

“El equipo interno es mi madre, mi padre, mi hermana y toda mi familia, siempre activos con este tipo de eventos”, enfatizó.

También anunció que próximamente viene un neet working, que es un “Encuentro de cafés para emprendedores exitosos” para los emprendedores más adultos, este jueves 22 de septiembre. Para más información puedes seguir estas cuentas en Instagram @Emprendedoresexitosos, @nataliaDale_ y @DirectorioDale.

Miniemprendedores exitosos

Isabela Flores, propietaria de la Academia K-Star: “Yo le decía mucho a mi mamá que quería hacer este tipo de baile, pero no conseguíamos academia de este tipo en ningún lado, mi madre y yo tomamos la iniciativa de buscar este tipo de bailes y emprendimos nuestra propia academia de baile”.

Valeria Roquet, tiene 5 años, es una miniexitosa creadora de @briokids_ con bellísimos accesorios y pulseras, una niña exitosa que con su creatividad realiza carteritas y lazos.

Santiago Dale, emprendedor de repostería, ofrece galletas y brownies, “las vendo por mi casa y en las expos que hace Emprendedores Exitosos”.

Deinise realiza decoraciones de fiestas, 15 años y se encuentra ubicada en Palo Negro, trabaja a través de las redes sociales.

Los hermanos Urdaneta trabajan con la producción de cactus, relataron todo el proceso de producción y como lo comercializan.

REINA BETANCOURT