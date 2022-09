**Actos violentos de represión contra manifestantes por carabineros en fecha aniversaria del derrocamiento al presidente socialista Salvador Allende**

CIUDAD MCY.- Chile conmemoró entre marchas y represión otro aniversario del golpe militar contra el primer presidente socialista del país, Salvador Allende.

Acciones de violencia y la represión de los manifestantes a manos de carabineros marcaron el día en que Chile recordó el golpe militar que hace 49 años derrocó a Allende.

La manifestación recordaba al mandatario que se inmoló durante el golpe, y a todas las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet en los 17 años que duró el cruento régimen militar.

La dictadura dejó más de 40 mil víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados.

PLAN DE BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció un Plan Nacional de Búsqueda de más de mil personas desaparecidas durante la dictadura (1973-1990) y de las cuales aún se desconoce su paradero.

“Hay 1 mil 192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están, no es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar”, dijo el mandatario durante un acto en el Palacio de la Moneda para conmemorar el 49 aniversario del golpe de Estado contra Salvador Allende.

El Plan Nacional de Búsqueda trabajará estrechamente con las organizaciones de parientes de las víctimas, aseguró el Presidente.

Ante un grupo de invitados en La Moneda recordó Boric que “hace 49 años estos muros fueron testigos de una serena firmeza con la que un grupo de chilenos y chilenas intentaron defender la institucionalidad democrática, mientras eran avasallados por la fuerza de las armas”.

Otro 11 de septiembre

El 11 de septiembre de 1973 el ejército de Chile perpetró un cuartelazo para deponer al gobierno de la Unidad Popular e instaló en el poder al general Augusto Pinochet con el beneplácito de EEUU.

Durante los 17 años de dictadura militar fueron asesinadas o desaparecidas más de 3 mil 200 personas y hasta el momento hay cientos de familias que todavía ignoran el paradero sus seres queridos.

Fuente Prensa Latina/Telesur/Hispantv

