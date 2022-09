Carlos Teller se alista para igualar una marca en la LVBP

CIUDAD MCY.- Carlos Teller fue anunciado para formar parte de la rotación de Caribes de Anzoátegui, como miembro de los extranjeros que reforzarán las filas del club portocruzano durante la temporada 2022-2023. El experimentado lanzador regresa a Venezuela por sexta vez, lo que le incluirá en un exclusivo club.

Una vez que Teller haga su primera apertura, se unirá a los derechos Albert Williams y Porfirio Altamirano, como los únicos peloteros nacidos en Nicaragua que han disputado al menos seis campañas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Todos sabemos la calidad de Williams y Altamirano en las ligas de invierno y para mí es un honor estar a la par de ellos, cuando cumpla mi sexto año allá. No estaba al tanto de esa estadística”, le dijo Teller a la LVBP.com. “La verdad nunca lo pensé”.

Williams apareció brevemente con los Navegantes del Magallanes en la zafra 1977-1978, pero luego regresó para ser figura de los Tiburones de La Guaira, entre 1979 y 1986. En ese lapso dejó marca de 20-17, con 2.74 de efectividad en 50 juegos, mientras que alzaba un título de campeón (1982-1983 vs Caracas) y se convertía en el tercer nicaragüense en las Grandes Ligas, detrás de Dennis Martínez y Tony Chevez, estableciéndose entre los iniciadores de los Mellizos de Minnesota.

En paralelo, Altamirano –ligamayorista con los Filis y Cachorros- se uniformó con las Águilas del Zulia y se erigió en el mejor cerrador de la época, al punto de establecer una marca de salvados, con 20, en el curso 1983-1984.

Altamirano exhibió registro vitalicio con Zulia de 24-16 y promedio de 2.46 carreras limpias, en 144 compromisos, 17 de ellos como abridor e incluso llegó a completar un desafío. Después de su última actuación en el país (1984-1985), sumaba 58 rescates de por vida, cifra tope entre sus colegas extranjeros de por aquellos años en la LVBP y solo superado por el miembro del Salón de la Fama, Roberto Muñoz (59). En su palmarés también incluyó un título con los rapaces (1983-1984).

DE VUELTA CON “LA FAMILIA”

Carlos Teller no lo pensó dos veces, cuando tuvo la posibilidad de regresar con Caribes. Justo después de vestir el uniforme de Zulia en la 2016-2017, el club oriental lo contrató para la campaña 2017-2018 y fue clave en el título de La Tribu. Luego regresó en la 2018-2019.

“Pensé, en algún momento, que Tigres me iba a proteger, sin embargo, no ocurrió. Uno propone y Dios dispone. Siempre tratas de hacer lo mejor posible, cuando defiendes los colores de una organización”, enfatizó Teller. “Caribes mostró interés desde abril o mayo. Estuve en constante pláticas con ellos y al saber que la gerencia de Aragua no tenía planes conmigo, entonces por qué no regresar a una organización en la que me trataron bien y aporté mi granito de arena para conseguir un campeonato. Caribes hace honor a su lema ‘una gran familia’. El clubhouse es alegre, son gente que trabaja. Es un equipo que en los últimos 10 años siempre ha estado peleando en los playoffs”.

Prensa LVBP