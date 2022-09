***En este nuevo espacio televisivo se puede disfrutar de una nueva programación para toda la familia aragüeña***

Ciudad MCY.- El programa televisivo “Ciudad MCY al Día” vuelve con nueva imagen, con una edición más fresca y mejorada, que inició su primer programa de la segunda temporada con la participación de reconocidos personajes que forman parte de la historia de la región central del país.

Esta segunda edición contó con el acompañamiento musical de “El Toro de Achaguas” Manuel Aguilar y su grupo, quien cantó los temas promocionales de su nueva producción musical.

Este nuevo espacio que ofrecen las pantallas de Telearagua es conducido por los periodistas aragüeños Anaís Rondón y Guillermo Villegas, quienes brindan al espectador nuevas sesiones de noticias, entrevistas y entretenimiento.

Dentro de la programación de esta transmisión, también se puede disfrutar de una nueva sección del programa “Personajes, sitios e historias”, conducido por Denny Márquez, en la cual ofrece la historia de personajes relevantes de la región. Se incorpora al programa “Universo Turístico”, conducido por Jennilet Díaz.

Como invitado inicial del programa participó el reconocido locutor aragüeño Ernesto Tarkany, quien a la previa de 50 aniversario relató su experiencia comunicacional en la radio.

Al inicio de la entrevista comentó que aparte de la locución realizó sus estudios de inglés y Comunicación Social, “trabajé en la Gobernación del estado por 18 años, como maestro de ceremonia”.

Comunicación: esencia de vida

Para Ernesto Tarkanyla comunicación es la esencia de la vida, porque desde el vientre materno el ser humano está en comunicación con la madre, hablando, gritando, llorando y hasta de manera no verbal. “Cuando los niños no han aprendido a hablar, buscan otra manera de comunicarse y la madre aprende, es por ello que las mujeres son mejores en la comunicación no verbal, es decir tienen mayor apreciación para indagar sobre el lenguaje corporal”, dijo Tarkany.

Nació en Caracas, sin embargo tomó rumbos hacia Aragua, donde se quedó y actualmente reside. Recordó que saliendo del bachillerato, mientras esperaba el cupo para estudios universitarios, tomó la decisión de hacer un curso de locución, presentó un examen que aprobó en diciembre de 1972 y en el mes de abril del año 1973 obtuvo su certificado de locutor a través del Ministerio de Transporte.

Comenzó a incursionar en varias emisoras, incluso en otros estados del país, luego se vino a Maracay nuevamente, donde participó en emisoras como Radio Maracay, luego en Radio Universal, Radio Satélite, posteriormente en Victoria FM, después en la antigua Radio Color, Radio Auténtica y actualmente se desempeña en la emisora Energía 99.9FM.

“Todo ese recorrido lo puedo ver como una etapa de formación académica: Los Llanos fue el kínder; Radio Maracay fue la primaria; Satélite la universidad; en Radio Victoria fueron los postgrados y ya ahora a nivel profesional”, dijo de manera jocosa.

Familia de Comunicadores

El apellido Tarkany se ha convertido en sinónimo de locución y comunicación, porque Ernesto, aparte de ser un referencial de la radio en Aragua, es hermano de dos reconocidos locutores: Carlos Tarkany, que vive en Calabozo; y Andor que se desempeña como narrador de caballos en Carabobo.

Su única hermana no está ligada al ramo radial, pero su hijo también tiene certificado de locución, sin embargo se inclina hacia la producción audiovisual. “Tengo otra hija que también es periodista, sin embargo no está en el país, y mi otra hija es licenciada en Relaciones Industriales”.

Evocó que también tuvo un tiempo en la televisión: “en TVS realicé un programa que se llamaba Venezolanos Ante Todo, que exaltaba nuestra identidad y fue de donde nació la frase «Por Venezuela Vale la Pena»”, relató el locutor.

La radio es la cenicienta

En otro orden de ideas, Tarkany se refirió a la radio como a “La Cenicienta”, porque es un medio que siempre está ahí como la compañera. “Vino la televisión y muchos pensaban que la radio se terminaría; llegó internet y tampoco acabó con la radio; ahora en internet se escucha la radio, en las redes sociales también está la radio, ahora es un complemento porque la radio ha evolucionado tecnológicamente”, puntualizó.

Con respecto a su experiencia con la pandemia, relató que fue a Miami a una conferencia de oratoria y fue también como presentador de este evento que era de tres días y cuando le faltaban pocos días para retornar a Venezuela, se declaró la emergencia por la pandemia. “Entonces no conseguí vuelos y me quedé por seis meses allá, lo que me enseñó a valorar más la comunicación; a mí no me afectó uso de mascarillas, lo que si me afectó fue el distanciamiento comunicacional”.

Como mensaje a los jóvenes, Tarkany les exhorta a que se preparen muy bien, “porque no solo es una voz bonita, es generar contenido sustancioso, muchos que tienen buena voz no se preparan; la voz no lo es todo”.

Reina Betancourt